حلوى فاسدة تصيب أم وأبناءها الـ3 بالتسمم في كفر الشيخ

أصيبت أم وأولادها الـ3 نتيجة تناولهم« حلوى» فاسدة في مدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم لمستشفى بيلا وتحرير محضر بالواقعة.

وقال مصدر بغرفة عمليات وأزمات المحافظة، إن مستشفى بيلا المركزي، استقبل 4 مصابين من أسرة واحدة، مصابين بتسمم غذائي نتيجة تناول حلوى مجهولة.

أضاف المصدر، أن المصابين هم« ن. م. ع» 35 عاماً، وأبنائها،«رحمة. م. ع. ا»، 13 عاماً، و «رحيم. م. ع»، 12 عاماً، و« رضا. م. ع. ا»، 16 عاماً.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى بيلا المركزي يفيد بوصول أسرة واحدة عبارة« أم وأولادها الـ3 مصابين بتسمم غذائي نتيجة تناول حلوى. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وملابساتها.

وفي وقت سابق، أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة، باشتباه تسمم، إثر تناولهم وجبة «حمام مشوي»، في منزلهم بقرية الطيبة التابعة لمركز الحامول بكفرالشيخ، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم بمستشفى الحامول المركزي.

تلقت غرفة العمليات والأزمات، إخطاراً من غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية، برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، يفيد ورود إشارة من الدكتور احمد مصباح، مدير عام مستشفى الحامول المركزي، بوصول 4 أشخاص إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، يشتبه بإصابتهم بالتسمم، بادعاء تناولهم وجبة «حمام مشوي».

تبين أن المصابين هم «شرين. ح.»، 29 عاماً، وشقيقتها نيفين، 25 عاماً، و"ناريمان. ع. م"، 52 عاما، و"عبدالرحمن. ا. ا"، 7 أعوام، جرى تقديم الدعم الطبي اللازم لهم، وعمل غسيل معدة وحجزهم تحت الملاحظة.