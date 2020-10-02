وكيل "صحة كفر الشيخ" تتفقد مستشفى "بيلا المركزي"

تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، مستشفى بيلا المركزي، تحت الإنشاء، في جولة تفقدية اليوم، للوقوف على حكم الأعمال، في حضور الدكتور طارق الشربيني وكيل مديرية الشئون الصحية.

وعقدت وكيل وزارة الصحة، اجتماعا مع مدير مستشفى بيلا المركزي و مدير مستشفى الحميات ومدير إدارة بيلا الصحية، وأصدرت تعليمات بضرورة متابعة انتظام تواجد الفريق الطبي في أوقات العمل الرسمية والنوبتجيات، كما تفقدت جميع الأقسام بالمستشفى القديم للتأكد من التزام الفريق الطبي باتخاذ معايير مكافحة العدوى، وتفقدت قسم نفقة الدولة لتقييم أدائه حيث إنه يقوم حاليا بتسجيل و متابعة حالات الإحالة من مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي الجاري تنفيذها حاليا بتعليمات رئيس الجمهورية.

كما التقت "سلام" وفدًا من تمريض مستشفى حميات بيلا الذين شكروها على دعمهن والاستجابة لالتماسهن بوقف قرار انتدابهن، مشيدة بدور التمريض في الفريق الطبي و أنها تعلم تماما مدى صعوبة عملهن وأن لهن دوما كل التقدير والاحترام.

وفي نفس السياق، واصلت حملة التجريع ضد البلهارسيا بقريتي الشخلوبة والجزيرة الخضراء ضمن المرحلة الثانية من أعمال تجريع البؤر المصابة و ذات الطبيعة الخاصة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة بصحة المصريين.

وأشرفت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية، على تنفيذ المرحلة الثانية لتجريع البؤر ذات الإصابة العالية والطبيعة الخاصة بالبلهارسيا بكفرالشيخ، والتي تتضمن قرية الشخلوبة بسيدي سالم و الجزيرة الخضراء بمطوبس نظرًا لعمل أبناهم بأعمال الصيد و الزراعة.

وأكدت وكيل وزارة الصحةأن عدد البؤر المستهدفة تبلغ 58 بؤرة على مستوى 9 إدارات صحية على مستوى المديرية وتستهدف 82 ألف مواطن باستخدام دواء البرازكوانتيل 600 بواقع 215 ألف قرص و تحديد الجرعة عن طريق استخدام مقياس الطول.