إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالعريش

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بمناطق غرب العريش بمحافظة شمال سيناء، ونقلوا إلى مستشفى المدينة العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، إخطارا بوقوع حادث سير، إثر انقلاب سيارة نصف نقل، أمام قرية المزار غرب مدينة العريش، على الطريق الدولي «العريش/ القنطرة شرق»، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متنوعة، ونقلوا بسيارات الإسعاف التي جاءت لموقع الحادث، إلى مستشفى العريش العام.

ورعى فريق أطباء الطوارئ، المصابين، وقدم العلاج اللازم لهم، وقدم تقريرا مفصلا بعد تصوير الأشعة؛ للوقوف على كل حالة بشكل منفصل، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب الحادث.