«عاصفة التنين» تطيح بأرشيف شويكار الفني داخل شرفة منزلها: صورها تآكلت

كشفت منة الله الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، عن تآكل أرشيف والدتها من صور وشهادات تكريم ومقالات صحفية عنها بفعل موجة الأمطار المعروفة إعلامياً بـ «عاصفة التنين»، التي ضربت مصر في شهر مارس من العام الماضي.

وقالت «منة»، لـ«الوطن»، إن شويكار كانت محتفظة بجزء كبير من أرشيفها الفني بشرفة منزلها بحي الدقي، وعند هطول الأمطار في «عاصفة التنين» لم تدري والدتها بالأجواء المناخية الصعبة حينها.

وتابعت: «تراكمت الأمطار في شرفة المنزل لأكثر من يوم، ما تسبب في تآكل أرشيف والدتي الذي جمعته علي مدار مشوارها الفني الممتد لعشرات الأعوام».

الأمنية الأخيرة

وكانت منة الله الجواهرجي قد أعلنت في تصريحات سابقة لـ «الوطن» عن الأمنية الأخيرة لشويكار قبل وفاتها، حيث أكدت أن الأخيرة كانت تتمنى التواصل هاتفياً مع الفنان أمير كرارة، نظراً لإعجابها الشديد بمستواه الفني واختياراته التليفزيونية والسينمائية خلال الأعوام الأخيرة.

وأكدت منة أن شويكار انبهرت بمسلسل «الاختيار» الذي عُرض في رمضان الماضي، وجسد كرارة خلاله شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، لافتة إلي أن إعجاب والدتها بـ «كرارة» لم يقتصر علي «الاختيار» فحسب، وإنما عن الأجزاء الثلاث لمسلسل «كلبش» وفيلم «حرب كرموز» بعد عرضه عبر المحطات الفضائية.

وشددت منة الله الجواهرجي علي متابعة والدتها لكل ما هو معروض عبر الفضائيات، وتحديداً في موسم رمضان التي كانت تحرص علي مشاهدة المسلسلات خلالها.

وتوفيت شويكار في 14 أغسطس من العام الماضي إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلي أحد مستشفيات القاهرة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة أدخلها في غيبوبة قبل أن تفيض روحها إلي بارئها عن عمر ناهز 82 عاما.