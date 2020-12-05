نجل فؤاد المهندس يكذب ابنة شويكار: أبي لم يصب بـ ألزهايمر

نفى رجل الأعمال محمد، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، ما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن إصابة والده بألزهايمر، في الأيام الأخيرة من حياته، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "محمد" لـ"الوطن" إنّ والده فؤاد المهندس، كانت ذاكرته قوية حتى أيامه الأخيرة، وكان يتذكر الأشياء كلها دون نسيان أي منها، لافتًا إلى أنّ حادث حريق شقته قبل وفاته بنحو شهرين، لم يؤثر على ذاكرته كما يُشاع، مطالبًا مُحبيه بتوخي الحذر وعدم تصديق هذه الشائعات.

وكانت منة الجواهرجى، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، قد كشفت في تصريحاتٍ صحفية مؤخرًا، عن إصابة فؤاد المهندس بألزهايمر، في أيامه الأخيرة، ولم يتذكر أي شخص باستثناء شويكار فقط، وذلك بعد حريق شقته وما كان بها من جوائز ومقتنيات.

وكان محمد المهندس، قد كشف عن رغبة الفنانة الراحلة شويكار في تجسيد الفنانة لقاء الخميسي لشخصيتها في عمل فني، لإيمانها بموهبة الأخيرة وتتبعها لخطواتها الفنية منذ مرحلة البدايات.

وقال المهندس، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن شويكار حدثته في هذا الشأن قبل وفاتها بفترة وجيزة، مضيفاً أن الراحلة كانت تؤمن بموهبة الخميسي في تجسيد قصة حياتها، وقدرتها على تجاوز أي صعاب تواجهها إبان تجسيدها للدور.

وتوفيت شويكار منتصف شهر أغسطس الماضي، إثر انفجار مرارتها، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر ناهز 82 عاما.

وكان مصدر مقرب من الفنانة شويكار كشف لـ"الوطن"، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحلة.

وقال المصدر إن شويكار أصيبت قبل وفاتها بـ 3 أيام بمغص شديد في منزلها، فاتجهت شقيقتها إليها وعرضت عليها اصطحابها لأحد الأطباء، إلا أن الفنانة الراحلة رفضت هذا المقترح، وأبلغت أختها أنها تعاطت عدداً من الفيتامينات بشكل متعاقب، وربما أن هذا التصرف هو ما تسبب لها في هذا المغص المفاجئ.

وأضاف قائلاً: "تضاعفت الآلام على شويكار في اليوم التالي مباشرة، لتقرر شقيقتها نقلها إلى أحد المستشفيات للاطمئنان عليها، وهناك تسلل الشك إلى نفوس الأطباء في إصابة الفنانة بفيروس كورونا، حيث خضعت لتحاليل الفيروس لتظهر النتيجة سلبية، ولكنهم رفضوا استقبالها بدعوى وجود أكثر من حالة مصابة بالفيروس داخل المستشفى".

وتابع: "جرى نقل شويكار إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي، ليتبين إصابتها بتسمم في الدم إثر انفجار المرارة، لتدخل في غيبوبة استمرت ساعات قبل أن تفيض روحها إلى بارئها".