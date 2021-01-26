ضبط مركزي تجميل يديرهما «طبيبان مزيفان» ببني سويف

شنت إدارة العلاج الحر بمدينة الشئون الصحية في محافظة بني سويف، حملة على عدد من المنشأت الطبية الخاصة بمركزي الواسطى وبني سويف، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة.

أسفرت الحملة عن ضبط مركزين للتجميل، يديرهما اثنان من منتحلي صفة طبيب، أحدهما حاصل على دبلوم تجارة، كما تم ضبط مركز للعلاج الطبيعي والعلاج بالأبر الصينية، بداخله أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاه غلق المراكز الطبية المخالفة.

شارك في الحملة، التي قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، كل من الأطباء أحمد عبد العظيم، ومصطفى محمود، ورباب الجمال، ودينا أحمد عبد الباسط، ومريم علاء الدين.

وأصدر وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في وقت سابق، توجيهات بتكليف الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر بتنفيذ حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزي بني سويف والواسطى.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة المديرية التي يجري تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

ومن جانبه، شدد محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، وطالب بموافاته بتقارير دورية عن نتائج الحملات، لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصةً وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وشدد «غنيم» على أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.