هيئة الكتاب تستعد لإطلاق منصة إلكترونية وخطة للتوسع في منافد البيع

منذ أعلنت وزارة الثقافة في نوفمبر الماضي عن تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى 30 يونيو 2021، بدلا من موعده الأصلي في يناير الجاري، تفاديا لتداعيات انتشار فيروس كورونا، تسعى الهيئة العامة للكتاب وكذلك دور النشر الخاصة لإيجاد طرق بديلة لتوصيل الكتاب إلى القارىء المستهدف، وكانت عدة دور نشر ومنصات إلكترونية قد أعلنت في الأيام الأخيرة عن إقامة معارض إلكترونية للكتاب كبديل يحقق عائده المادي والخدمي، ولو بشكل جزئي عن تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج عن بدء تجهيز منصة إلكترونية لائقة لخدمة الجمهور، تلافيا للآثار السلبية للجائحة على مجال الثقافة.

وأوضح محمد الفقي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه ما زال العمل قائما على إعداد المنصة الإلكترونية للهيئة، لكننا لم ننته من تجهيزيها بعد، وهذه المنصة غير مخصصة لعمل معرض للكتاب، مشير إلى أن الهيئة لا تنتوى إلى الآن تنظيم معرض إلكتروني بديل أو صغير، كما أن الهيئة لم تشارك كعارض فى المعارض المقامة حاليا على المنصات الإلكترونية المعلن عنها، ولكن المنصة التى ستطلقها الهيئة ستكون لعرض وتسويق الكتب من خلالها، وخلال أيام سيتم اكتمال الصورة.

لافتا إلى أنه تم توفير عدد كبير من إصدارات هيئة الكتاب للقراءة والتحميل المجاني بصيغة pdf من خلال بوابة الثقافة المصرية ليتمكن القارىء من الاطلاع على الكتاب وهو فى البيت أو من خلال هاتفه المحمول بأيسر الطرق الممكنة.

وعن قلة أفرع المكتبات التابعة للهيئة، والتى لا يتجاوز عددها 27 فرعا على مستوى الجمهورية، قال «الفقي»: «منذ العام الماضي بدأنا في العمل على خطة للتوسع في فتح أفرع جديدة للهيئة فى الجامعات ومراكز الشباب في المحافظات، حسب المحافظة التى تبدى ترحيبا وتخصص منفد للهيئة، وكذلك فى الأماكن العامة مثل الأندية وغيرها التى نسعى لعمل بروتوكولات تسمح بفتح أفرع للهيئة بها، وقريبا سنرى أفرع جديدة للهيئة.