«هيئة الكتاب» تنعى الراحل وحيد حامد: ظل مهموما بالمجتمع المصري

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي رحل عن دنيانا فجر اليوم عن عمر 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال بيان الهيئة: «للراحل عدة مطبوعات وكانت أول مجموعة قصصية للراحل (القمر يقتل عاشقه) وصدرت عن هيئة الكتاب، استيقظوا أو موتوا، حديث الدخان، كما شارك الراحل في معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر من مرة وتم تكريمه في اليوبيل الذهبي للمعرض وأهداه درع معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأضاف البيان: حصل الراحل على العديد من الجوائز عن أعماله المختلفة منها جائزة الدولة التقديرية عام 2008، جائزة النيل عام 2012 وهي أعلى جائزة تمنحها الدولة.. وكانت آخر جائزة حصل عليها جائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي 2020 وتكريمه على مجمل أعماله خلال مشواره الفنى.

وواصل بيان الهيئة: ظل وحيد حامد مهموما بالمجتمع المصرى وقضايا الوطن واستطاع بقلمه أن يسرد أحواله وأحلامه وتاريخه، وأن يستشرف المستقبل، ويعد الراحل وحيد حامد جزءا مهما من تاريخ مصر.

وولد الراحل بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية عام 1944م، وعُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري، وقد بدأ حامد بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم العديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية.

ومن أعماله السينمائية، طائر الليل الحزين، فتوات بولاق، غريب في بيتي، البريء، أرزاق يا دنيا، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، دم الغزال، اضحك الصورة تطلع حلوة، مسجل خطر، احكى يا شهرزاد ، النوم فى العسل، رغبة متوحشة، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، الإرهاب والكباب، المنسي، اللعب مع الكبار، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان، وفى الدراما التلفزيونية العائلة، بدون ذكر أسماء، أوان الورد، الدم والنار، البشاير، الجماعة، ومن أعماله المسرحية آه يا بلد، وجحا يحكم المدينة.