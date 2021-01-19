«التكنولوجيا المصرية القديمة» لفرخندة حسن .. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب للدكتورة فرخندة حسن بعنوان "التكنولوجيا المصرية القديمة"

ونص تصدير جهة النشر حول الكتاب أن مصر تتميز بمقومات عدة أتاحت نشأة وازدهار أهم الحضارات القديمة وأولى الحضارات الموثقة.

وبحسب الناشر، فلم تقتصر براعة المصريين القدماء فى ابتكار واختراع التكنولوجيات التى مكنتهم من استغلال كل ماهو متاح من موارد فى صالح كل مجالات الحياة بل حرصوا على تسجيل أعمالهم بتفاصيلها الدقيقة بطرق تضمن بقاءها لتكون شاهدة على انجازاتهم على مر الزمان، قاموا بابتكار واختراع عدد من الآلات والأدوات مكنتهم من توثيق ما قاموا عليه إما بالحفر والنقش على الحجر أو بالكتابة على أوراق وملفوفات البردي المحفوظة والمعروضة فى الكثير من متاحف العالم، ولولا تكنولوجيا التوثيق هذه فى صورها المتعددة لضاعت معالم الحضارة المصرية القديمة كما حدث لبعض الحضارات الأخرى.

واستعرضت المؤلفة أشكال التكنولوجيا التى ابتكرها المصريون القدماء مثل تكنولوجيا الرى، تكنولوجيا الزراعة، تكنولوجيا صناعة الخبز والمواد الغذائية، تكنولوجيا البناء، تكنولوجيا التعدين، تكنولوجيا صناعة الأسلحة الحربية، تكنولوجيا الكتابة وأدواتها ، تكنولوجيا الممارسات الطبية وصناعة العقاقير وغيرها.و يتضمن الكتاب قائمة ببعض التكنولوجيات المصرية القديمة ، وصور لتلك الأشكال وكيفية القيام بها.

ويعد هذا الكتاب أخر ما قدمته الدكتورة فرخندة حسن، للهيئة المصرية العامة للكتاب ، قبل رحيلها.

يشار إلى أن فرخندة حسن (1930 - 30 أكتوبر 2020)، سياسية وأكاديمية مصرية، والأمين العام للمجلس القومي للمرأة، تعمل أستاذ دكتور جيولوجيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كانت عضو بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، عضو بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وأمين عام المجلس القومي للمرأة، وكذلك عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، وغيرها من المناصب.