«المصرف المتحد» عن صاحب شهادة المليونير المتوفى: «الورثة هياخدوا 70 ألف مش مليون»

عقب محمد صلاح مدير عام فروع المصرف المتحد، على واقعة المواطن الفائز بشهادة المليونير، والمتوفي مجدي ناشد مسعد قلديوس، قائلًا إنَّ الفائز في سحب الشهادة أول يناير توفي تحديداً عام 2008، مبينًا أنَّ البنك تواصل مع الورثة ليبلغهم بفوزه، إلا أنَّ المفاجأة كانت إبلاغهم للبنك بوفاته قبل 13 سنة.

الفائز اشترى الشهادة قبل 19 سنة بـ100 جنيه

وقال مدير عام فروع المصرف المتحد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ الراحل كان قد اشترى الشهادة قبل 19 سنة من فرع المصرف في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقد تجددت تلقائياً بتاريخ 22 أكتوبر 2017 وتحمل رقم 454، وأنَّه فاز مع شخصين آخرين في السحب الذي جرى أول يناير الجاري، موضحًا أنَّ مبلغ الشهادة الإجمالي، 100 ألف جنيه ويستحق الصرف للعميل أو ورثته 70 ألف جنيه بعد الضرائب، وفقاً لبيانات شهادة الفائز الراحل.