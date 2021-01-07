تفاصيل قرض تحويل السيارة إلى الغاز من المصرف المتحد يصل لـ50 ألف جنيه

تحت شعار «اتحضر للأخضر» أطلق المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green، والذي يقام في الفترة من 4-6 يناير الحالي 2021، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل تمويل تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، من بنك المصرف المتحد على النحو التالي:

- أسرع وأبسط الإجراءات (دون حظر بيع – دون تأمين – دون تقيد بسنة الصنع – طرق تقسيط مريحة) .

- سعر عائد تنافسي 3%.

- تقسيط حتى عامين (24 شهرًا).

- تصل قيمة التمويل إلى 50 ألف جنيه.

- إمكانية التقسيط عبر خدمات البنك الإلكترونية (المحفظة الرقمية - الإنترنت البنكي - الموبايل البنكي).

وتتضمن شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الآتي:

شروط تمويل سيارات الميكروباص والأجرة

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

- التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- ألا يكون صدر ضده حكما في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد.

- ألا يثبت تعاطي المتقدمين لأي مواد مخدرة من أي نوع، من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

- فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

المستندات المطلوبة من المستفيد

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلًا من المستفيد والضامن «عقد إيجار/ تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر».

- طابعة من التأمينات الاجتماعية موضحا بها أنّ المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل «سيارة».

- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنّه ليس له أي ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

شروط الإحلال لسيارات الملاكي

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصه قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد «بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية - وديعة».

- فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

المستندات المطلوبة من المستفيد

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن «عقد إيجار/ تمليك محل الإقامة، ايصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر».

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.