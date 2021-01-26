«يا فرحة ما تمت».. أسرة المتوفى الفائز بشهادة المليونير «مش لاقيين الورقة»

في مفاجأة ثانية غير متوقعة، أبلغت أسرة المتوفى الفائز بشهادة «المليونير»، مجدي ناشد مسعد قلديوس، إدارة المصرف المتحد، بأن الشهادة التي اشتراها «مجدي ناشد» ضاعت منذ سنوات ولم يجدوها بعد اتصال «المصرف» به لتهنئته كونه أول فائز في سحب يناير 2021، حبسبما علمت «الوطن» من مصادر مطلعة.

وارتسمت علامات الفرحة على الأسرة التي علمت بفوز الراحل مجدي ناشد بشهادة «المليونير»، فور إبلاغهم من قبل «المصرف» إلا أنَّ الأسرة أكّدت أنَّها أضاعت الشهادة منذ سنوات.

المتوفي الفائز كان أول الفائزين في 2021

وفاز «ناشد» بجائزة شهادة المليونير في سحب أول يناير 2021، وذلك في نتيجة السحب الشهري لشهادة المليونير المصرف المتحد والتي تتمّ تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي 32 مرة في العام بإجمالي 4 ملايين جنيه.

اشترى الشهادة قبل 19 سنة بـ100 جنيه

وكان الراحل قد اشترى الشهادة قبل 19 سنة بمبلغ 100 جنيه، وقد توفي عام 2008، قبل أن يفوز بالشهادة البالغ قيمتها 100 ألف جنيه، تصل لـ70 ألفاً بعد الضرائب، بـ13 عاماً، حيث أعلنت المصرف المتحد نتيجة السحب قبل أيام، وفاز فيه أيضاً: علي احمد خالد بسيوني، واسراء محمد محمود عبد الحافظ.

وكان الراحل قد اشترى الشهادة فرع المصرف في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقد تجددت تلقائياً بتاريخ 22 أكتوبر 2017 وتحمل رقم 454.

وفي وقت سابق، اتصلت إدارة المصرف المتحد مع العميل لإبلاغه بفوزه بقيمة شهادة المليونير، وتحديد موعد له لاستلام الجائزة، وكانت المفاجأة أنَّ الفائز مجدي ناشد متوفي منذ أكثر من 13 سنة، وأنه اشترى هذه الشهادة قبل وفاته بعدة سنوات، أملًا في الفوز بالمبلغ المالي الكبير ليحقق حلمه هو وأولاده.

وتمّ إصدار شهادة المليونير لأول مرة في يوليو 2001، وفي يوليو2007 تمّ إصدار شهادة المليونير بالتعديلات الجديدة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.