التضامن: 60% من خدمات الإعاقة تقدمها الوزارة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ القيادة السياسية والحكومة بشكل عام والمجتمع المدني، مهتمين بقضية الإعاقة، وهو ما بدأ بتمثيل ذوي الإعاقة في إعداد الدستور، والتمثيل النيابي من 9 أفراد، من الإعاقات البصرية والحركية، ثم صدور القانون رقم 10 لسنه 2018 واعطاء العديد من المزايا والحقوق لذوي الهمم.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنّ 60% من خدمات الإعاقة تكمن في الوزارة، وهناك 640 كيانا مؤسسيا، سواء مؤسسات مغلقة أو مفتوحة تقدم علاج طبيعي، لافتة إلى إنشاء وحدة تشغيل لذوي الإعاقة، وافتتاح أول مطعم بيتزا لذوي الإعاقة في أبريل المقبل.

وأوضحت أنّه جرى تدشين موقع إلكتروني للأشخاص الباحثين عن الوظائف من ذوي الإعاقة، مناشدة الموسسات كافة بحفظ الحقوق التأمينية لذوي الإعاقة لتحقيق حماية تأمينية لهم، وأن يكون لكل فرد منهم رقم تأميني.

وأضافت القباج أنّ المبلغ الذي يحصلون عليه من دعم كرامة بسيط، وجرى ربط الشبكة بالوزارات المختصة مثل الصحة، والهيئة القومية للتأمينات، وفتح استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

وأكدت أنّ الصندوق القومي للإعاقة سيوفر تمويلا للمبادرات المقدمة لهم، مشيرة إلى أنّ هناك حملة لتوفير السماعات لذوي الإعاقة في سن مبكر.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، لتدريب وتشغيل 30 شابًا وشابة من ذوي الهمم.

وأوضحت الوزيرة، أنّ الدولة كلها في اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى أنّ التركيز في الفترة المقبلة سيكون على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.