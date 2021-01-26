مستفيدة من «حياة كريمة» : «بقى عندي إقبال على الحياة بعد البيت الجديد»

استجابت مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى المصرية، والنهوض بأوضاع الأهالي المحتاجين بقرى مصر، لحالة السيدة نجلاء فتحي، إحدى المستفيدات من المبادرة بمحافظة الفيوم.

نجلاء: كان نفسي في مكان نضيف زي اللي إحنا قاعدين فيه دلوقتي

وقالت السيدة نجلاء فتحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مزلها كان منزلا عاديا مبنيا بالطوب وقصيرا، وكانت بمجرد سقوط الأمطار كانت تغرق المنازل القديمة وكانت أرضيته من تراب، مما كان يزيد الوضع سوءا، كاشفة أن جمعية الأورمان في شهر رمضان الماضي، عاينت المنزل وبادرت بتجديده: «كان نفسي في مكان نضيف زي اللي إحنا قاعدين فيه دلوقتي، والحمد لله أتحقق، حسسني بأنه الحياة أفضل، وخلى عندنا إقبال على الحياة أحسن ويخلينا مبسوطين ونصحى الصبح مبسوطين ومتفائلين».

الجو هيمطر بس مش هينقع عندنا في بيتنا تاني

وأضافت السيدة نجلاء فتحي: «والله إحنا بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وبنشكر مبادرة حياة كريمة وكل عامل اشتغل في البيت وحط قالب فيه وكل حد حط لمسة وإضافة في البيت ده أنا بشكره من كل قلبي، أحلى حاجة إن الجو هيمطر بس مش هينقع عندنا في بيتنا تاني».

مبادرة «حياة كريمة» بالعاصمة الإدارية الجديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه بالإعداد لجولة ميدانية جديدة لإطلاق مبادرة «حياة كريمة»، بالعاصمة الإدارية الجديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها تمهيدا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا.