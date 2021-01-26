حنين حسام من خلف القضبان: «وحشتني يا بابا.. تعالى زورني»

في أثناء انعقاد جلسة محاكمتها في قضية الاتجار البشر، طلبت حنين حسام، من والدها أن يزورها يوم الخميس أثناء حضورها جلسة تجديد الحبس أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، حيث قالت: «وحشتني يا بابا.. تعالى زرني يوم الخميس».

حنين بالملابس البيضاء والكمامة: «يا رب»

ظهرت المتهمة مرتدية ملابسها البيضاء وكمامة بها أشكال ورسومات شبابية وسلسلة، وكانت تردد من داخل القفص «يا رب».

وحضر محمود السويفي، وصابر سكر المحاميان عن المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، وأكدا أن فريق الدفاع يسعى لإخلاء سبيل المتهمتين في الجلسة.

كان قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتا «تيك توك» في قضية اتهامهما بالإتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهن في الأعمال المنافية للآداب 15 يوما على ذمة التحقيق.