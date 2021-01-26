مصطفى سالم يرفض تدخل أمريكا في شؤون مصر: لا ننتظر تعليمات من أي دولة

أعلن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رفضه التام لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تدخل في الشأن العام المصري.

مصر دولة كبيرة وعظيمة ولها تاريخ ولها استقلالية تامة

وقال «سالم»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنَّ مصر دولة كبيرة وعظيمة ولها تاريخ ولها استقلالية تامة ولا تنتظر تعليمات أو تدخلات من أي دولة.

وتابع: «استطعنا بفضل الإدارة الرشيدة للبلاد ووطنية وحكمة وإخلاص القيادة السياسية المصرية عبور أزمات كبيرة وبوعي الشعب المصري رفضنا حكم الإرهاب وعدلنا مسار الديمقراطية لنضع بلدنا على الطريق الصحيح».

«سالم»: ما تقوم به الولايات المتحدة حاليا هو محض تدخل سافر

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنَّ ما تقوم به الولايات المتحدة حاليًا هو محض تدخل سافر لا يليق بدولة مثل مصر، معلنًا بصفته نائب عن الشعب المصري تضامنه الكامل مع الدولة والحكومة المصرية فيما تتخذه من قرارات بهذا الشأن.