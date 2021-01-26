البرلمان يحيل بيان وزير الخارجية إلى اللجان المختصة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذي ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس.

شكري: مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شؤونها

وكان السفير سامح شكري وزير الخارجية، أكد أنّ مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية، وذلك تعقيبا على انتقادات النواب للولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها في الشؤون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ مصر تتصدى لأي محاولات للتدخل، وهناك قنوات لتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان.

ملتزمون بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان

وأكد أنّ مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية ونطرح الالتزام الدستوري في مجال رعاية حقوق الإنسان.

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنّ إثيوبيا دولة شقيقة، وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا.