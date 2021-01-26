4 تطبيقات على موبايلك تساعدك في التغلب على زحام القاهرة

يواجه العديد من سكان القاهرة أزمة في كثير من الأحيان بسبب زحام معظم الشوارع والميادين خاصة في أوقات الذروة، لذا يلجأ البعض إلى التطبيقات التي تدعم خاصية الـGPS للحصول على أسهل وأسرع الطرق وأفضل وسيلة مواصلات عامة، خاصة إذا كنت ذاهبًا إلى مشوارك للمرة الأولى.

وتستعرض «الوطن» أبرز التطبيقات التي تمكنك من الوصول إلى مشوارك بطريقة سهلة على النحو التالي:

تطبيق «بيقولك»

وتطبيق «بيقولك» هو تطبيق مجاني يحدد لك الطرق المزدحمة، ويرسل لمستخدميه تنبيهات بالطرق التي من الأفضل تجنبها وستكون على شكل فقاعات حمراء داخل التطبيق.

كما يقدم التطبيق خدمات مختلفة للسيارات مثل حجز صيانة السيارت في مراكز معتدمة وغير معتمدة وخدمة ونش السيارات ومنتجات خاصة بالسيارة.

ويمكن تحميل التطبيق بعنوان «بيقولك Bey2ollak» والمتاح مجانًا لمستخدمي الأندرويد والـIOS.

تطبيق «أروح إزاي»

«أروح إزاي» هو تطبيق يهدف لمساعدة الناس لاستخدام وسائل المواصلات العامة والخاصة بسهولة، عن طريق السؤال «أروح إزاي؟» من مكان لآخر، ويتولى الخبراء بالمواصلات العامة وضع دليل مناسب أمامك.

تطبيق «أروح إزاي» فى كل محافظات مصر (القاهرة - الجيزة - القليوبية - البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الإسماعيلية - الأقصر - بورسعيد - السويس - البحر الأحمر - الوادي الجديد - سيناء - المنيا - الغربية - سوهاج - أسيوط - المنوفية - كفر الشيخ - الفيوم - قنا - بني سويف - أسوان - دمياط - الإسكندرية - مرسى مطروح).

ويمكن تحميل التطبيق بعنوان «أروح إزاي» والمتاح مجانًا لمستخدمي الأندرويد والـIOS.

تطبيق «وصلني»

وتطبيق «وصلني» يتيح لمستخدميه إمكانية التعرف على المواصلات في القاهرة وكيفية الوصول من مكان لمكان في أسرع وقت وبأقل تكلفة كما ينبئ المستخدم بوجود الزحام المروري في المناطق المجاورة له.

تطبيق «وصلني» مجاني يستخدم البيانات عبر اتصال GPS لتحديد أماكن الازدحام المروري وتحديثها باستمرار، كما توجد به ميزة التقرير المصور وحفظ الطرق المفضلة، كما يحدّث المعلومات أولًا بأول في وضع القيادة.

ويمكن تحميل التطبيق بعنوان «وصلني» والمتاح مجانًا لمستخدمي الأندرويد والـIOS.

تطبيق «أركب إيه؟»

تطبيق «أركب إيه» هو دليل المواصلات العامة التفاعلي في مصر باستخدام تطبيقات خرائط جوجل، فإذا كنت تريد معرفة طريق مشوارك أو وسيلة المواصلات الأفضل، يحدد لك التطبيق أقرب مكان أو محطة، إضافة إلى تزويد المستخدم بأرقام الأتوبيسات، والتطبيق يعمل حاليًا على المواصلات العامة في القاهرة والجيزة والقليوبية ومدينة الفيوم.

ويمكن تحميل التطبيق بعنوان «أركب إيه Arkb-Eh» والمتاح مجانًا لمستخدمي الأندرويد والـIOS.