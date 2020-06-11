في مرحلة التعايش.. طرق الوقاية من كورونا داخل المواصلات العامة ومقر عملك

تتجه الدولة المصرية نحو عودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل إجراءات "التعايش" التي تتخذها الحكومة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرض اليوم الأربعاء، مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية، تمهيداً لعودة الأنشطة المختلفة تدريجياً في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة.

ولا يعني مصطلح التعايش وعودة الحياة إلى طبيعتها، التخلي عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الأشخاص.

لذا يستعرض "الوطن"، لكم طرق الوقاية التي يجب اتخاذها داخل مقرات العمل بين الموظفين، بالإضافة إلى طرق الوقاية داخل وسائل المواصلات.

إجراءات وقائية ضرورية داخل مقرات العمل

نصحت منظمة الصحة العالمية بعدة إجراءات ضرورية داخل مقرات العمل جاءت كالتالي:

- المواظبة على مسح الأسطح (مثل المكاتب والمناضد)، والمستلزمات المكتبية (مثل الهواتف ولوحات المفاتيح) بمطهرات

- الحرص على بقاء أي شخص مصاب بحمى أو يعاني من السعال حتى ولو بسيط في منزله بعيدًا عن المقر.

- اتباع ممارسات النظافة التنفسية جيدًا، وهي تغطية الفم والأنف بالكوع المثني، أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور.

- الحرص على توافر وارتداء الكمامات الطبية داخل مقر العمل

- الحرص على توافر المناديل الورقية والمطهرات داخل المقر

- توفير سلال مهملات مغلقة لضمان التخلص من الكمامات والمناديل بطريقة آمنة.

- المواظبة على غسل اليدين باستمرار، ووضع موزعات مطهر اليدين في أماكن بارزة بمقر العمل، وتخصيص أماكن لغسيل اليدين بالماء والصابون.

- الحرص على أن يكون المكان صحي ونظيف بشكل عام

إجراءات وقائية ضرورية داخل وسائل المواصلات

- الالتزام بارتداء الكمامة الوقائية داخل وسائل المواصلات

- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين قدر الإمكان

- تجنب ساعة الذروة إن أمكن، ويمكن الانتظار قليلا حتى يهدأ الزحام لتقليل الاختلاط بقدر الإمكان.

- الحرص على غسل اليدين بالمطهرات بعد النزول من وسيلة المواصلات.

- إذا كنت مريضا أو ضعيفا للغاية تجنب ركوب المواصلات العامة أو النزول من المنزل بشكل عام.

- تجنب لمس الأموال ويمكن ارتداء قفازات والتعقيم الأموال برش الكحول عليها وتركها تنشف لمدة 15 دقيقة والتخلص من القفازات بعدها.

- التخطيط لخط سيرك من المنزل حتى العمل والعكس ومعرفة المواعيد الدقيقة للمواصلات.

- محاولة سلك طرق أقل ازدحاما.

- تجنب الاتصال الجسدي والابتعاد عن مخالطة الآخرين.

- إحرص على عدم لمس وجهك، وغط فمك وأنفك بمنديل أو مرفق عند السعال أو العطس.

- لا تأكل أو تشرب في وسائل النقل العام.