مركز مسجد «العباس» في بريطانيا يتحول إلى مقر للتطعيم بلقاح كورونا

جهود كبيرة تبذلها بريطانيا لإتمام عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا لمواطنيها للحد من الإصابات في داخلها، وللتسريع من عملية إتمام التطعيم تم تخصيص عدد كبير من أماكن التطعيم، وفي ذلك الهدف تحول مركز العباس الإسلامي في برمنغهام إلى مركز تطعيم مؤقت.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي الأماكن المخصصة للتطعيم 65 موقعا في جميع أنحاء بريطانيا حيث يمكن للأشخاص تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وبرمنغهام، هي ثاني أكبر مدينة في بريطانيا، والتي تضم عددا كبيرا من سكان جنوب آسيا.

أمين مركز العباس الإسلامي: عرضنا على الجهات المختصة استخدام المركز

أمين مركز العباس حيدر هدى، يروي لـ«الوطن»، أن المركز هو من عرض على الجهات المختصة في بريطانيا، أن يكون مركزا لتوزيع لقاح كورونا، موضحا أن ذلك القرار جاء لحرص المركز على أن يكون له دورا في العملية المجتمع كما اعتاد منذ نشأه، وتلك الجائحة تتطلب تواجدهم فيها.

وأضاف «حيدر»، أن جائحة كورونا تتطلب تكاتف الجميع فيها، وتقديم العون بقدر الاستطاعة للخروج من أزمة كورونا في أسرع وقت، لافتا أنه جاء دور المركز لدعم عملية التطعيم ومساعدة المجتمع المحلي في أن تتم تلك العملية بصورة منتظمة وسهلة وفق ما خطط لها.

وأكد أمين المركز، أن إمام المسجد الشيخ نورو محمد، أول من تلقي التطعيم بلقاح كورونا، وذلك لإزالة الخوف من نفوس الاخرين، وتشجيعهم على التطعيم دون قلق أو رهبة، مشيرا إلى أن حاليا يتم منح للقاح لكبار السن، وبعد الانتهاء منهم تأتي فئة الشباب.

وتلقى نحو خمسة ملايين شخص، معظمهم من كبار السن والعاملين في مجال الرعاية، بالفعل جرعة أولى من اللقاح في المملكة المتحدة، وهو أعلى معدل في أوروبا.