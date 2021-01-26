«شكري»: «الخارجية» تتحرك لدعم رؤية مصر في مكافحة الإرهاب وصون أمنها

قال وزير الخارجية سامح شكري، أمام مجلس النواب، إن وزارة الخارجية المصرية تواصل تنفيذ رؤية الدولة المصرية بكافة مكوناتها، من خلال جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، انطلاقًا من سعي حثيث نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية وأهدافها، وبما يضمن حماية وصون الأمن القومي المصري، ومواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة المُستدامة.

ولفت كذلك إلى استعادة استقرار المحيط العربي والإقليمي، من خلال العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة مع الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية واستقرار مؤسساتها، وذلك تحقيقًا للمصالح المصرية واتصالاً بمسؤوليات مصر ودورها باعتبارها الدولة العربية المحورية.

وأضاف، في بيان وزارته أمام مجلس النواب، «ولذا، كان لزامًا أن يكون التحرك الخارجي المصري هادفًا لحماية ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة وساعيًا نحو مزيد من المُكتسبات في ضوء مُحددات وأولويات عمل الحكومة، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية رئيسية خاصةً تلك المُتعلقة بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية».

وتابع، «وهو ما انعكس بشكل جليّ على التحرك الخارجي المصري من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2018-2022، الذي طرحته بعنوان مصر تنطلق ليتناسب مع سِمات المرحلة الراهنة التي تشهد انطلاقاً حقيقياً للدولة المصرية، وهي المرحلة التي تعبر عن روح ثورة الثلاثين من يونيو التي جعلت المواطن المصري في صدارة اهتمام الدولة التي باتت تسعى جاهدةً لبناء الإنسان المصري ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا».