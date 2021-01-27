15 معلومة عن مركز البحوث المائية.. تعرف عليها

يعد المركز القومي للبحوث المائية هو المسئول عن وضع السياسات المائية في مصر ويعد من أعرق المراكز البحثية في مجال المياه في العالم، ويتبعه العديد من المعاهد البحثية في جميع المجالات، وتقدم «الوطن»، أهم المعلومات الخاصة بالمركز.

1- تأسس المركز في عام 1975 باعتباره جهة بحثية تتبع وزارة الموارد المائية والري.

2- يضم المركز اثنى عشر معهدا بحثيا يبذلون جهودا موحدة لتنفيذ خطة بحث شاملة تخدم المشروعات الجارية وخطط التنمية القومية بشكل عام.

3- يختص كل معهد من هذه المعاهد بمجال بحثي واحد في قطاع هندسة المياه والقضايا الأخرى المتعلقة بالمياه، هذا بالإضافة إلى أن المركز عمد إلى تأسيس وحدة للبحوث الاستراتيجية ومعملا مركزيا للرصد البيئي ووحدة لنظم المعلومات الجغرافية ومركزا للمعلومات والتوثيق ومكتبة مركزية على درجة عالية من التخصص .

4- تتلخص أهداف المركز في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتقليل فواقد المياه للحد الأدنى وتوفير المياه من خلال معاهده الاثنى عشر في ضوء الخطط المستقبلية لتنمية وإدارة الموارد المائية.

5- ينتهج المركز القومي لبحوث المياه استراتيجية بحثية جيدة الإعداد لمتابعة الأنشطة.

6- يعمل المركز على المحافظة على استمرار برامج البحوث التطبيقية وصحتها واستدامة تمويلها لمواكبة متطلبات القطاعين الحكومي والخاص .

7- يقوم المركز بنقل التكنولوجيا بهدف تحسين وتطوير مستوى أداء العملية البحثية .

8- يعمل على تدعيم العلاقات بين جهات البحوث التطبيقية والوكالات المنفذة .

9- يقوم أيضا بإرساء قاعدة قوية لمشاريع البنية القومية.

10- من أهداف المركز دراسة وتحديد وطرح السياسات طويلة المدى الخاصة بإدارة الموارد المائية والري في مصر.

11- يقوم بحل المشكلات الفنية والتطبيقية المتعلقة بالسياسات العامة التي يتم تنفيذها في مجال الري والصرف والموارد المائية.

12- تنفيذ الأعمال البحثية والدراسات المرتبطة بتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

13- إيجاد السبل لاستخدام الموارد المائية للبلاد بأفضل الطرق من حيث الكفاءة وفعالية التكاليف.

14- طرح تدابير التنمية السليمة بيئيا لأنظمة الري والصرف.

15- أهم المعاهد التابعة لها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري، ومعهد بحوث الصرف، وبحوث الموارد المائية، وبحوث النيل، وبحوث الهيدروليكا، وصيانة القنوات المائية، والمياه الجوفية، وبحوث الإنشاءات، ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، ومعهد بحوث المساحة، وبحوث الشواطئ، والبحوث البيئية والتغيرات المناخية.