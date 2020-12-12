رئيس "البحوث المائية": تقدمنا 2500 مركز في الترتيب العالمي و39 مركزا عربيا خلال عامين

توقع الدكتور خالد عبدالحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن يحقق المركز ترتيباً متقدماً هذا العام بين المراكز العالمية، بعدما قفز حوالى 2500 مركز فى الترتيب العالمى منذ 2018 و39 مركزاً على المستوى العربى. وقال «عبدالحى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن المركز ينفذ مشروعاً بحثياً للتخلص من الحشائش فى المصارف بيولوجياً باستخدام أسماك المبروك.. والى نص الحوار:

أين يوجد المركز الآن بين المراكز العالمية البحثية؟

- المركز أحرز تقدماً كبيراً فى الترتيب العام بين المراكز البحثية العالمية بلغ 1000 نقطة، طبقاً لآخر تقييم تم نشره فى أكتوبر الماضى على الموقع الإلكترونى لتصنيف مواقع مراكز البحوث العالمية «Ranking Web of Research Centers»، وتقدم المركز منذ أبريل 2018 حتى العام الماضى أكثر من 2500 مركز فى ترتيب المراكز البحثية العالمية، وعلى المستوى المحلى تقدم المركز على ستة مراكز بحثية مصرية وقفز 39 مركزاً إقليمياً على المستوى العربى للفترة نفسها، ومن المتوقع أن يتخطى المركز هذا العام مراكز عالمية عديدة.

وما السبب فى كل هذه الطفرة؟

- يعود السبب إلى نهج المركز فى التركيز على إعداد أبحاث تطبيقية تخدم خطط التنمية وتلبى احتياجات المجتمع وتتماشى مع خطط الوزارة الاستراتيجية، ونشر الأبحاث فى دوريات عالمية والذى بلغ العام الماضى 111 بحثاً ومناقشة 13 «ماجستير» و11 «دكتوراه».

ما أهم الأبحاث التى أعدها المركز القومى للبحوث المائية؟

- قمنا بتنفيذ أبحاث تهدف إلى توفير مياه الرى فى الزراعة، ومعالجة مياه الصرف الزراعى، وتحلية مياه البحر وغيرها من الأبحاث التى تتماشى مع خطط الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث يمتلك معهد بحوث إدارة الموارد المائية 13 محطة بحثية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمل تجارب على الرى الحديث.

هل للمركز دراسات بحثية للحد من هدر المياه فى الأغراض السكانية؟

- بالفعل نعمل على ذلك ولتقليل التكاليف نتجه للقرى وهناك أبحاث كثيرة نُفذت، وهى تجربة مهمة جداً، وبعد انتهاء البحث سوف نعرض التجربة على وزارة الإسكان لأن المحطات الكبيرة الضخمة مُكلفة، والهدف منع وصول المياه الملوثة إلى الترع لأن هذه المحطات تحتاج إلى موقع كبير أو إمكانيات ضخمة.

وما فكرة التجربة البحثية؟

- فكرة وحدة المعالجة المُدمجة لمياه الصرف الصحى تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة، مع إمكانية استخدام مواد أولية قليلة التكلفة فى معالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منها فى رى المساحات الخضراء والزراعات غير المأكولة بالإضافة للاستفادة من المواد الصلبة الناتجة من عملية المعالجة فى إنتاج الطاقة الحيوية والسماد العضوى، وهو نموذج يمكن تطبيقه داخل الأحياء السكنية الجديدة وكذلك القرى الريفية المحرومة من منظومة الصرف الصحى، ما يؤدى إلى خفض مراحل عملية المعالجة من ست مراحل فى النظم الحالية إلى ثلاث مراحل فقط، وتحويل المحطات المركزية الضخمة فى عملية المعالجة إلى محطات لا مركزية صغيرة.

ما دور المركز فى تقديم الدعم البحثى لحماية الشواطئ المصرية من الغرق؟

- وفقاً للدراسات تتعرض الشواطئ المصرية لنوات خطرة تؤدى إلى تآكلها، ومن ثم غرق مناطق منخفضة فى المناطق الساحلية للدلتا، لذلك يقوم معهد بحوث التغيرات المناخية بإعداد دراسة لشواطئ البحر الأحمر بالكامل، للتنبؤ بتأثير التغيرات المناخية بعد 100 سنة، كما يقوم بدراسة مخرات السيول وارتفاع سطح البحر الأحمر بعد 100 سنة كاملة.

خالد عبدالحى: الحكومة تنفذ مشروعاً ضخماً لردم 800 متر فى البحر لإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة

كيف يتم توسعة مدينة بورسعيد؟

- تنفذ الحكومة مشروعاً ضخماً بإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة من خلال ردم 800 متر فى البحر بطول 2 كيلومتر، وفيها يتم تنفيذ المدينة الجديدة، وهى مدينة عالمية ضخمة، ويقوم المركز بتنفيذ دراسة لحماية المدينة من الأمواج من خلال نموذج طبيعى يحاكى تنفيذ المشروع وهو ضخم للغاية يشبه قناطر أسيوط الجديدة وقت إنشائها.

توفير المياه فى الزراعة

نفذ معهد بحوث الموارد المائية تجارب بحثية للرى تحت السطحى للتربة وظهرت نتائج جيدة فى توفير المياه والأسمدة والمبيدات، وتُنفذ التجربة حالياً فى مناطق عديدة، كما ننفذ حالياً تجربة لتحلية مياه البحر بتكلفة منخفضة للغاية وباستخدام أدوات أطول عمراً من المستخدمة حالياً.