وزيرة الصحة تتفقد مركز الإسماعيلية الطبي: هدية الرئيس لأهالي المحافظة

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، برفقة وفد رئاسي، صباح اليوم، محافظة الإسماعيلية، لمتابعة الاستعدادات النهائية، تمهيدا لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

وبحسب المصادر الطبية، فإنه من المقرر أن يبدأ تطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية في 20 وحدة ومركز طبي، و3 مستشفيات.

وتفقدت الوزيرة مستشفى الإسماعيلية العام، بعد تطويرها وتحويلها لمركز طبي متقدم، ضم مركزا عالميا للغسيل الكلوي، وتطوير جميع الأقسام بالمستشفى.

وقالت الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها، أنه سيتم العمل ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة، بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وقالت وزيرة الصحة: «مجمع الإسماعيلية الطبي هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية».

ويضم المجمع 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء والتوليد.

كما يضم تخصصات أنف وأذن وحنجرة، وجراحة «مخ وأعصاب، وأطفال، ومسالك بولية» وأطفال مبسترين، وجراحة أطفال، وروماتيزم، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، ورعاية قلب، ورعاية أطفال، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وغسيل كلوي، ورمد، وقسطرة قلب، والحقن المجهري، وروماتيزم القلب، وطب الجنين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

ويضم مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، 8 غرف داخلي، و89 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما يشمل المركز، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، التي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرفة داخلي، و13 سريرا رعاية.

وأشارت الوزيرة خلال جولتها التفقدية، إلى أن إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة الجديدة بلغ 1,118,993 مليون مواطن حتى الآن، وكذلك فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين؛ إذ بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81,63% من إجمالي السكان بالمحافظة، الذين يبلغ عددهم 1,370,806 مليون مواطن.

ونوهت الدكتورة هالة زايد، إلى تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، التي تبلغ 10,125 مليارات جنيه، تشمل 7.7 مليارات جنيه، تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرها، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية، المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة.