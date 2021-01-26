وزيرة الصحة تتفقد مركز الإسماعيلية الطبي: هدية الرئيس لأهالي المحافظة
كتب:
عمرو الورواري
01:30 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
وزيرة الصحة خلال الزيارة
زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، برفقة وفد رئاسي، صباح اليوم، محافظة الإسماعيلية، لمتابعة الاستعدادات النهائية، تمهيدا لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.
وبحسب المصادر الطبية، فإنه من المقرر أن يبدأ تطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية في 20 وحدة ومركز طبي، و3 مستشفيات.
وتفقدت الوزيرة مستشفى الإسماعيلية العام، بعد تطويرها وتحويلها لمركز طبي متقدم، ضم مركزا عالميا للغسيل الكلوي، وتطوير جميع الأقسام بالمستشفى.
وقالت الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها، أنه سيتم العمل ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة، بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ.
وقالت وزيرة الصحة: «مجمع الإسماعيلية الطبي هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية».
ويضم المجمع 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء والتوليد.
كما يضم تخصصات أنف وأذن وحنجرة، وجراحة «مخ وأعصاب، وأطفال، ومسالك بولية» وأطفال مبسترين، وجراحة أطفال، وروماتيزم، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، ورعاية قلب، ورعاية أطفال، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وغسيل كلوي، ورمد، وقسطرة قلب، والحقن المجهري، وروماتيزم القلب، وطب الجنين.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.
ويضم مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، 8 غرف داخلي، و89 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
كما يشمل المركز، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، التي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرفة داخلي، و13 سريرا رعاية.
وأشارت الوزيرة خلال جولتها التفقدية، إلى أن إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة الجديدة بلغ 1,118,993 مليون مواطن حتى الآن، وكذلك فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين؛ إذ بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81,63% من إجمالي السكان بالمحافظة، الذين يبلغ عددهم 1,370,806 مليون مواطن.
ونوهت الدكتورة هالة زايد، إلى تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، التي تبلغ 10,125 مليارات جنيه، تشمل 7.7 مليارات جنيه، تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرها، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية، المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة.