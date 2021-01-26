اقتصادي: إجراءات الحكومة في بداية كورونا ساعدت المواطنين على التعايش

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن القرارات الصائبة التي اتخذتها الحكومة المصرية في بداية جائحة كورونا، ساعدت كثيرا في مساندة قطاعات الاقتصاد المختلفة، والعمالة غير المنتظمة، وهذا ساعد على إعانة المواطنين على التعايش، ما أنعش الاستهلاك والطلب، وبالتالي حصلنا على معدل نمو اقتصادي إيجابي.

قرارات ساهمت في اتخاذ إجراءات لصالح المواطن

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنه بالطبع معدل النمو الاقتصادي الذي حققته مصر أقل من معدل النمو الذي كان متوقعا قبل الجائحة، ولكنه أمر جيد أنها تحقق معدل نمو إيجابي في هذه الظروف، ولو لم تتخذ مصر قرارات الإصلاح الاقتصادي، لم تستطع اتخاذ حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها في بداية الجائحة، وكان يصل الاحتياطي النقدي إلى أقل من ثلث الموجود حاليا، ولم تتوافر السلع والمستلزمات الطبية لأنها جميعا تحتاج إلى النقد الأجنبي.

مصر من أقل الدول تأثرا

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن قرارات الدولة حافظت على تماسك المجتمع، وتلبية احتياجات المواطنين، والظروف الحالية يمر بها المجتمع الدولي ككل، ولكن مصر من أقل الدول تأثرا، ولم تختفِ السلع من الأسواق مثل بعض الدول الأخرى، والمشروعات القومية زادت من فرص العمل، وحافظ على المستوى المعيشي للمواطنين.

وتعاني العديد من دول العالم من الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث اضطرت العديد من دول العالم إلى إغلاق حدودها، وتوقفت السياحة والاستثمارات، وفقد الملايين من البشر حول العالم وظائفهم، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في دعم المشروعات القائمة في ظل هذه الجائحة، وتشجيع الاستثمار فيها.