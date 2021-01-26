الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بداية من الخميس مع استمرار الرياح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وستشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وستنخفض درجات الحرارة في الصباح الباكر وفي المساء المتأخر، لافتا إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة لمدة يومين، ولكن هناك نسمات برودة في الصباح الباكر.

فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بلطيم ودمياط

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه ستتواجد فرص لسقوط الأمطار خفيفة ومتوسطة في مناطق بلطيم ودمياط غدا الأربعاء، كما ستشهد أيام الخميس والجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية في النهار في محافظة القاهرة، وهذا أمر طبيعي في شهر يناير، مع استمرار نشاط الرياح، وستقل فترة وجود أشعة الشمس، وهذا سيشعر المواطنين بالبرد.

نشاط للرياح ونصيحة لأصحاب الأمراض المزمنة

وتابع مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «نشاط الرياح في المنطقة الصحراوية والمكشوفة يقلل الرؤية لذا ننصح أصحاب الأمراض الصدرية والرئوية بعدم التعرض لهذه الرياح حرصا على صحتهم».

أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها عبر موقعها أن أمطار متوسطة ستتواجد الأربعاء على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، كما ستوجد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

طقس مائل للدفء على القاهرة اليوم

من جهة أخرى شهد اليوم الثلاثاء طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري مع وجود رياح معتدلة، وسيكون الطقس الدافئ على جنوب سيناء مع وجود رياح معتدلة.