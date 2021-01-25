حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 26-1-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

وفي بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، يتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، إذ تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف الخبراء أنّ الشبورة المائية تنتشر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 : 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 11

الإسكندرية 20 10

وادي النطرون 21 10

طنطا 21 10

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 10

بلطيم 21 11

مطروح 21 10

السلوم 22 10

سيوة 19 06

بورسعيد 18 12

دمياط 18 11

الزقازيق 21 11

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 19 10

رفح 19 09

رأس سدر 21 10

نخل 19 02

نويبع 23 15

طابا 22 12

كاترين 19 03

الطور 24 10

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 23 13

الفيوم 21 07

بني سويف 21 07

المنيا 21 04

أسيوط 22 04

سوهاج 22 06

قنا 23 06

الأقصر 25 07

أسوان 25 08

إدفو 26 08

أبوسمبل 24 09

الوادي الجديد 23 03

شلاتين 25 15

أبورماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 15