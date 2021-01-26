عمال تحت 18 عاما يحفظ القانون حقوقهم: أبرزهم الطلاب المشتغلون

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون حفظ حقوق العاملين الأقل من 18 عاما، من خلال وضع أحكام تأمينات إصابات العمل التي تسري في شأن ما يلي:

- العاملون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويعملون بالقطاع الخاص أو العاملين لدى الغير.

- المتدرجون ويُقصد بهم كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة أو صناعة «الصنايعية»، ويجب أن يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة، والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم، على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال للمهنة التي يتدرج فيها.

- التلاميذ الصناعيين.

- الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي.

- المكلفون بالخدمة العامة للشباب الذين أنهوا المراحل التعليمية.

تتحمل التأمينات التعويض في حالة خطر الإصابة

وأوضحت التأمينات، أن هذ الفئات الخمس تخضع لتأمين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى أجرا، فإنها أيضا تخضع لهذا التأمين دون أداء أي اشتراكات، وتتحمل التأمينات الاجتماعية التعويض في حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة، سواء كان ذلك في شكل العلاج والرعاية الطبية أو في شكل المعاش في حالة حدوث العجز الكامل أو الوفاة.

صاحب العمل يلتزم بإخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله

وأكدت «التأمينات»، أن صاحب العمل يلتزم بإخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، وفي حال امتناعة يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

أنواع إصابات العمل

وتتمثل هذه الإصابات في «الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه».