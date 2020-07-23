محافظ أسيوط يوافق على تخرج المكلفين بالخدمة العامة

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اعتماد تخرج المكلفين بالخدمة العامة ممن أتموا مدة التكليف وعرض مجالات عمل المكلفين الحاليين وأنشطتهم المختلفة.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة المحلية للخدمة العامة بديوان عام المحافظة بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ووكلاء وزارات القوى العاملة والزراعة والشباب والرياضة والصحة والطب البيطري وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والهيئة العامة للاستعلامات والتموين والمالية وممثل جامعة أسيوط.

بدأ الاجتماع بعرض تقديمي لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي واستعراض أهداف قانون الخدمة العامة وقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 505 بتاريخ 25 / 12 /2019، بشأن تكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة ثم استعراض مجالات عمل المكلفين الحالين وأنشطتهم المختلفة في كل القطاعات.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – دور خريجي الجامعات من الشباب وأهمية استغلال طاقاتهم وخبراتهم في الاستعانة بهم في مختلف مجالات العمل وسد الاحتياج في بعض التخصصات.