«الغيرة القاتلة».. تلميذات يتخلصن من زميلتهن بالسم بسبب تفوقها الدراسي

كشفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، غموض واقعة تسمم 3 تلميذات ووفاة إحداهن بعد عام كامل من وقوع الحادث، إذ تبين أن 3 تلميذات دفعتهن الغيرة للتخلص من المجنى عليهن قبل الامتحانات بسبب تفوقهن الدراسي.

وفي يوم 23 يناير الماضي، تلقى مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بتسمم 3 تلميذات بمدرسة أبو بكر الصديق بدائرة قسم شرطة العامرية ثان وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج، انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، حيث تبين من الفحص أنه عقب انتهاء اليوم الدراسى وأثناء استقلال 8 فتيات مركبة «تروسيكل» للعودة إلى قريتهن تناول 6 منهن وجبة «جاتوه» وأصيب 3 تلميذات على الفور بحالة إعياء شديدة وتم نقلهن إلى المستشفى الأميرى الجامعي لتلقى العلاج.

وبتاريخ 3 فبراير 2020 تلقى قسم الشرطة إخطارا من المستشفى بوفاة التلميذة إسراء كمال عوض متأثرة بحالة التسمم فيما أصيبت أخرى بفشل كلوى ونجاة الثالثة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة حيث أحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بتشريح جثة المتوفاة وسؤال المصابات وزميلاتهن.

وتبين من التحقيقات أن الفتيات تناولن وجبة من الجاتوه، وعلى أثرها أصيبت الفتيات بعدها بالإعياء فيما لم يحدد تقرير الطب الشرعى الذى تسلمته النيابة العامة سبب الوفاة ونوع المادة الغريبة المأخوذة من عينة أمعاء المتوفاة.

وقررت النيابة العامة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث، لقرار النيابة العامة وجه اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث اشرف عليه اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد الجمسى رئيس مباحث الإسكندرية، والعميد رمضان عبد الرحمن وكيل مباحث غرب.

وتضمنت خطة البحث إعادة مناقشة المصابات وباقى التلميذات الذين كانوا يستقلون «التروسيكل» أثناء العودة الى المنزل، وإجراء تحريات موسعة حول علاقة الفتيات ببعضهن.

وفقاً لتحريات المقدم محمد مرعى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العامرية، تبين وجود تنافس وغيرة بين ثلاث من البنات الناجيات من ناحية والمتوفاة إحدى المصابات من ناحية أخرى بسبب تفوقهن.

وقررت استدعاء إحدى التلميذات والتى كانت مصابة ونجت من الحادث وتدعى (شيماء.م.ال) وأمام العميد رمضان عبد الرحمن قررت أنها واثنتين من زميلاتها كن يشعرن بالغيرة من عدة فتيات من نظرائهن بالمدرسة بسبب تفوقهن فقررت تعطيلهن عن دخول الامتحان، حتى لا يكون بالقرية متفوقات غيرهن.

وأضافت «شيماء» أنها اتفقت مع زميلتيها هما كل من (دنيا.س.ج)، (نادية.ن.أ) على دس السم للفتيات المتفوقات وقبل الحادث بيوم توجهت الى أحد المحال بقرية مصطفى كامل فى العامرية، وطلبت من صاحبة المحل إحضار 8 قطع جاتوه وكيس من مادة «لانك» شديدة السمية.

وأوضحت كيف أخفت المادة داخل 3 قطع من الجاتوه وعلمتها وتركت القطع الباقية حتى لا يتم اكتشافها وبمجرد ركوب «التروسيكل» أخرجتها وعزمت على زميلاتها بالقطع الخالية من السم وأعطت الأخريات القطع التى علمتها، ما أدى الى إصابتهن بالتسمم.

أكدت «شيماء» أنها أصيبت هي الأخرى بسبب أن القطعة التي تناولتها لامست إحدى القطع المسمومة ولكنها خرجت من المستشفى عقب تلقي العلاج.

وأوضحت أنها لم تكن تعرف أن المادة سوف تؤدى إلى الوفاة وكل ما فكرت فيه هى وأصحابها تعطيل الأخريات عن التفوق عليهن.

كما قررت النيابة العامة استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على الفتاتين اللتين جاء ذكرهما فى التحقيقات وتمكن الضباط محمد أبو خطوة وعمرو داود ومحمد نصر معاون المباحث مباحث القسم من القبض عليهما وأحيل المتهمات الثلاث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.