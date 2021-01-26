«الصحة»: العالم في سباق «غير شريف» للحصول على لقاحات كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بوزارة الصحة والسكان، إن هناك فئات أولى بالرعاية هُم الأحق بالحصول على اللقاحات المضادة لكورونا في المرحلة الأولى، وهذه الفئات هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس أو إذا تعرضت للإصابة ستكون أكثر عرضة لمخاطر الفيروس وأكثر عرضة للمضاعفات.

كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضمن مرحلة التطعيم الأولى

وأضاف «حسني» في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، الثلاثاء: أن الأطباء والفرق المعاونة لهم يُعدون هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما أن المرحلة الأولى تشمل أيضًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن بينهم أمراض الأورام وأمراض الكلى.

مصر في سباق مع الزمن من أجل الحصول على لقاحات كورونا

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدارسات التي أجرتها وزارة الصحة والسكان أكدت أن تلك الفئات حال إصابتهم بكورونا يكونوا أكثر عرضه لمخاطر الفيروس، موضحًا أن العالم أجمع في سباق «غير شريف» في الحصول على اللقاحات.

حسام حسني يُشيد بمنظومة التسجيل للحصول على اللقاحات

ووجه الشكر لوزارة الصحة المصرية، وكافة العاملين في المنظومة بسبب عمل منظومة تسجيل لمن يرغب في الحصول على لقاحات كورونا، «الجمال هنا مش في الموقع ولا تسهيل التسجيل، الجمال هنا أن الموقع ده مربوط بحملة 100 مليون صحة، وتكافل وكرامة، بقى عندنا كل المعلومات الطبية والاجتماعية عن الحالات المصرية وأصبح لدينا بنك معلومات».

وأردف أن مصر في سباق مع الزمن من أجل الحصول على كمية كبيرة من لقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، كما أن وزارة الصحة والدكتورة هالة زايد الوزيرة، متواصلة مع كافة الدراسات الخاصة باللقاحات، «لو أي دراسة خاصة بلقاح وصلت للمرحلة الثالثة نتواصل معاها عشان لما تثبت نجاحها يكون لينا نصيب».