حصاد 2020.. الأطباء نجوم الشاشات في عهد كورونا: من حسام حسني لـ"تاج الدين"

جاء 2020 عاما استثنائيا على البشرية جميعًا، وليس مصر فقط، إذ شهدت تغييرات كثيرة في أنماط الحياة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي قلب العالم رأسًا على عقب.

"ارتداء الكمامة، تباعد اجتماعي، استخدام مواد كحولية، منع الزيارات، حظر تجوال"، كلها تغييرات في أنماط الحياة شهدتها مصر وكل دول العالم في هذا العام الاستثنائي بسبب فيروس كورونا الذي قضى على حياة الملايين من البشر، وما زال العالم يجاهد للوصول للقاح فعال يقضي عليه.

وبالنظر إلى الشاشات الفضائية، فقد شهدت تغيرات عديدة أيضا هذا العام في عهد "كوفيد 19"، حيث أصبح الأطباء هو نجوم الشاشة هذا العام، في ضوء التحذيرات والنصائح الدائمة التي يقدمونها من أجل التعرف بصورة أكبر على هذا الفيروس الجديد، ومعرفة طرق الوقاية منه قدر الإمكان.

وتستعرض "الوطن" خلال هذا التقرير أبرز 10 أطباء كانوا نجوم الفضائيات هذا العام في أزمة كورونا، الذين اعتاد المشاهدون على مشاهدتهم بشكل دوري على القنوات المختلفة.

1- حسام حسني

يعتبر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، واحدًا من نجوم الشاشة في الظهور على الفضائيات للحديث عن فيروس كورونا، وكل ما هو مستجد بالنسبة لهذا الفيروس، سواء بالحديث عن أعراضه وطرق الحماية منه، ومؤخرًا يتحدث عن اللقاح الصيني الذي وصل مصر، وفعاليته بالنسبة للمصريين.

ومن أبرز تصريحات "حسني"، هي مناشدته الدائمة بضرورة الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الإصابة بهذا المرض.

2- محمد عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وواحد من نجوم الفضائيات هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر، والذي يسعى دائمًا لتقديم كل السبل والنصائح الممكنة للمصريين للحماية من كورونا.

ومن أبرز تصريحات عوض تاج الدين خلال الفترة الماضية، تشديده على أن الفترة المقبلة واحدة من أصعب الفترات التي ستمر بها مصر، وأن الموجة الثانية من كورونا ستكون أصعب من الأولى ويجب على الجميع الحذر خلال الفترة المقبلة.

3- جيهان العسال

الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من نجوم الفضائيات هذا العام أيضًا، في ضوء الحديث عن كورونا وطرق وسبل الوقاية من هذا الفيروس.

ومن أبرز تصريحات "العسال" في الفضائيات المختلفة، التشديد الدائم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والكشف عن بروتوكولات العلاج الخاصة بمصابي كورونا.

4- هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أحد نجوم الشاشات الفضائية سواء من خلال المداخلات الهاتفية أو استضافته للحديث عن كورونا وأعراضه المختلفة، ونصائحه التي يقدمها للمصريين بشكل دوري للحماية من كورونا.

ومن أبرز تصريحات "الناظر" عن كورونا، هو حث المواطنين على ضرورة ارتداء الكمامة، مؤكدًا أن الشعب المصري قادر على أن ينهي على فيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة.

5- أشرف حاتم

الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، أحد نجوم الساحة في التلفاز والشاشات المختلفة هذا العام أيضًا، والذي كان يحل ضيفًا على عدد من البرامج المختلفة سواء من خلال مداخلة هاتفية أو استضافة للحديث عن كورونا وتطور الفيروس في مصر والعالم، واللقاحات وأخبارها حول العالم.

ومن أبرز تصريحات أشرف حاتم عن كورونا، أن لقاح فيروس كورونا عبارة عن فيروس كورونا "ميت"، وأن اللقاح سيكون كتطعيم الإنفلونزا لا يمنع الشخص من الإصابة بالفيروس، ولكنه عند الإصابة به تكون الإصابة بسيطة وغير شديدة.

6- عبدالهادي مصباح

يعد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، نجما من نجوم الشاشات الفضية هذا العام، الذي ظهر في أكثر من قناة سواء من خلال المداخلات الهاتفية أو الاستضافة في البرامج للحديث عن كورونا وأعراض الفيروس وآخر التطورات فيما يتعلق باللقاحات.

ومن أبرز تصريحات عبدالهادي مصباح خلال 2020 بشأن كورونا، أن لقاح كورونا "فنكوش" وذلك في ظل الحديث عن وجود أكثر من لقاح ضد فيروس كورونا، وذلك قبل أن توافق منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي على عدد من اللقاحات المختلفة للاستخدام.

7- عادل العدوي

ويعتبر الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق واحدًا من أبرز نجوم الشاشات في عام 2020، الذي كان يتحدث عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا من تطورات، وإجراءات الدولة المصرية ضد هذا الفيروس.

ومن أبرز تصريحات "العدوي" عن فيروس كورونا في 2020، أن خطة الدولة للوقاية من الأمراض ساهمت كثيرًا في أن تتصدى مصر لفيروس كورونا في موجته الأولى.

8- هاشم بحري

ويعتبر الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، واحدا من نجوم الفضائيات هو الآخر، الذي تحدث عن تأثير كورونا على نفسية المصريين، وعن زيادة نسب التوتر والاكتئاب بسبب هذا المرض.

ومن أبرز تصريحاته هذا العام، هو تصريحه بأن نسبة القلق والاكتئاب والتوتر النفسي لدى المصريين ارتفعت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا.

9- مجدي بدران

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، واحد ممن عرفتهم الشاشات كثيرًا في عهد فيروس كورونا، الذي كان يخرج للحديث عن فيروس كورونا وتأثيره في مصر وفي العالم كله.

10- إسلام عنان

الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، الذي ظهر في عدد من الفضائيات المختلفة هذا العام، وسط ظهور كورونا وانتشاره بشكل كبير في العالم أجمع.

ومن أبرز تصريحات إسلام عنان عن كورونا في 2020، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ستستمر حتى عام 2025، وقد تكون لسنوات طويلة.