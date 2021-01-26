«الصحة»: الانتهاء من تطعيم معظم أفراد الشعب بلقاح كورونا آخر العام

وجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن اللقاحات المضادة لكورونا، موضحا «بقول للمصريين متقلقوش، فيه تعاقد وفيه كميات جاية كتير من اللقاح»، موضحًا أن مصر دولة كبيرة للغاية، وستصلها كمية من اللقاحات تكفي الفئات الأولى بالرعاية، «على آخر السنة الحالية معظم المصريين هيكونوا اطعموا».

يجب توافر 12 لقاحا لكورونا من أجل توافره وكثرة عرضه

وأضاف «حسني»، خلال حواره مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، الثلاثاء، أن توافر اللقاح سيحدث عندما تنتهي كل التجارب التي وصلت لمراحلها النهائية الآن، «لما يكون فيه 12 مصل أو أكثر، مش 5 أمصال فقط، يبقى كمية الإنتاج كبيرة وكمية العرض كتير».

حسني يستعرض البروتوكول العلاجي المصري المضاد لكورونا

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إلى أن البرتوكول العلاجي المستخدم في مصر لعلاج مرضى كورونا يحتوي على أدوية عديدة، كما يحتوي على أجسام مضادة من خلال بلازما المتعافين أو البلازما التي تُصنع حاليا بها أجسام مضادة لكورونا، «عشان لو الجسم مقدرش يقاوم الفيروس ودخل جسمه أديله الأجسام المضادة كأني جبت الجيش اللي يموت الفيروس».

كيف يساعد بروتوكول كورونا العلاجي في تحسن حالة المريض

وأوضح حسني أن البروتوكول العلاجي يمنع الفيروس لدى المريض أن يدخل الخلية، وإذا دخل الخلية يحاول منعه أن يعيش فيها، وإذا انتشر فيها يحاول منعه من دخول بلازما الخلية، ثم يحاول منعه من دخول النواة حتى لا يحدث تنشيط كبير للفيروس، وإذا فشلت كل هذه المحاولات يتم العمل على حقن المريض ببلازما المتعافين أو بلازما الأجسام المضادة.