«دهس شرطي واغتصاب وقتل».. عائلة القذافي تعود لتصدر عناوين الأخبار

عادت عائلة القذافي للواجهة مرة أخرى، بعد سنوات من مقتله على يد ميليشيات ليبية في بداية الأزمة الليبية، حيث دهست ألين سكاف عارضة الأزياء اللبنانية وزوجة هنيبعل نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عناصر من الشرطة السورية في منطقة المزة، قبل أن تتم مطاردتها لتدهس سيارة دورية أخرى، وتم إيقافها بالقوة، بعدما تم إطلاق النار بشكل مكثف على سيارتها في منطقة المزة في دمشق.

وفي التفاصيل وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن المشكلة بدأت بعد قيام اللاجئة السياسية بحسب توصيفها في سوريا ألين سكاف بمخالفة قواعد السير، وقد ركنت سيارتها بشكل مخالف في المزة الشيخ سعد وسط دمشق، ليقوم الشرطي بدوره في التحقيق بمخالفتها، ما استدعى الموجودين في سيارة أخرى بصحبة ألين، بالاعتداء على الشرطي.

تطور الأمر وشحنت الأجواء قبيل وصول الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث اضطر الشرطي، إلى قطع الطريق بدراجته النارية، إلا أن «ألين» دهست الشرطي والدراجة معا، ما تسبّب بإصابته بجروح وكسور متعددة.

ولاحقت عناصر شرطة المرور، ألين التي هربت من المكان، ومحاولة إيقافها، فاشتبكوا مع أشخاص كانوا برفقتها ما استدعى تدخل عدد كبير من عناصر الأمن الى جانب دورية من المخابرات السورية.

وفي واقعة أخرى، أحالت النيابة العامة في مصر قاتل حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد الملكية، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي عمدا، وأنه قام بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع بإحدى الشقق بالتجمع الخامس التي استأجرها لإقامتها، وذلك على إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه، فأسقطها عمدا قاصدا من ذلك قتلها، فسقطت جثة هامدة.

وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها ارتطمت بالأرض فألمت بها إصابات بليغة أودت بحياتها على الفور.