محافظ دمياط ترأس اجتماعا للقضاء على مخالفات برأس البر

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات تتعلق بمشكلات ومخالفات تم رصدها في مدينة رأس البر، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورجب معيزة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، واللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، إضافة إلى نائبي رئيس الوحدة ومديري إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديري بعض الإدارات المعنية بالوحدة.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الملفات بمدينة رأس البر، حيث أصدرت المحافظ عدداً من التوجيهات، بخصوص الموضوعات التي تم طرحها، والتي جاء من بينها سرعة تحديد الموقف الخاص بمديونية عدد من الكافتيريات والمحال، لتحصيل مستحقات الدولة، مع مراعاة كافة القرارات الصادرة للتخفيف عن كاهل أصحاب هذه المنشآت، في ظل جائحة كورونا، مشددة على سرعة تنفيذ هذه الإجراءات لاسترداد حق الدولة، وكذلك تحصيل المبالغ المستحقة على المنتفعين لبرجولات المحال بشارع النيل، والكافيتريات بمنطقة «الجربي»، وأيضاً تحصيل المتأخرات.

وفى سياق متصل، أكدت محافظ دمياط على سرعة اتخاذ الإجراء اللازم على وجه السرعة، لسحب قطع الأراضي الواجب سحبها، وتقديم تقرير شامل يضم المساحة وكافة البيانات الخاصة بهذه الأراضي، كما وجهت المحافظ بحصر الجراجات الخاصة بالعقارات، والتي يتم استخدامها في الأغراض غير المخصصة لها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، وذلك لكونها مخالفة للاشتراطات المحددة.

كما أمرت «عوض» بتشكيل مجلس إدارة يختص بمتابعة كافة شئون منطقة الامتداد العمراني والأعمال الجارية به، موجهةً بتكثيف حملات النظافة، ورفع كافة المخلفات بهذه المنطقة، والتصدى للإشغالات، وفتح جميع الممرات الفرعية بالمدينة.

من ناحية أخرى، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة متولي حسنين، حملة لتنفيذ إزالة 3 أكشاك مخالفة على الطريق الدولي، بقرية «أم الرضا»، وقامت الوحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، فضلاً عن شن حملات مستمرة على كافة المناطق بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، لإزالة أي مخالفات فور رصدها.