«خرجوا للرزق وانتظرهم الموت».. القصة الكاملة لمصرع صياد ونجليه في دمياط

أب وابنيه خرجوا سعيا وراء الرزق، فمهنتهم الصيد، ولكن لم تكتمل الفرحة في أثناء العودة، فخلال سيرهم على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة المسار على الطريق بمنطقة «صيد أهل جمصة»، يستقلون دراجتهم البخارية، جاءت من خلفهم سيارة نقل «قلاب» مسرعة، حاولوا تفاديها، فاصطدموا بـ«التلتوار»، فسقطوا على الأرض، ولقوا حتفهم على الفور.

الثلاثة المتوفين هم فايز عبدربه، ونجليه محمد وأحمد، من قرية جمصة البلد، التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، ووفقا لجيران لهم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اعتادوا على «السروح» يوميا، وكانوا يستقلون «موتسيكل» وقت الحادث.

يعمل الأب وكيل مدرسة جمصة شرق، كان أولاده بصحبته وقت الحادث؛ إذ خرجوا للصيد كعادتهم، وفي أثناء عودتهم أمس، كانت تسير خلفهم سيارة نقل «قلاب»، يستقلها سائق مقيم بجمصة، وأثناء سيرهم حاولوا تفاديها؛ فاصطدم «الموتوسيكل» بـ«التلتوار»، وانقلب عليهم، ليموت الثلاثة متأثرين بإصاباتهم.

وسلم قائد السيارة، ويدعى أحمد، نفسه لقوات الأمن، وتم التحفظ على السيارة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

وقع الحادث على طريق «جمصة - بلطيم»، بنطاق محافظة الدقهلية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وانتقلت قوات الشرطة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشيع أهالي قرية جمصة البلد، التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، جثامين الثلاثة، وسط حالة من الحزن، حلت على جميع أبناء المحافظة، الذين عبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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