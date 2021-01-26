الديهي: مصر أصبحت حالة فريدة من نوعها في النقل متعدد الوسائط

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولي الشركة، للتعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال، مناشدًا كل مصري باتخاذ الرئيس السيسي قدوة في العمل والمتابعة والدقة والمواجهة.

الموانئ المصرية والعملة الصعبة

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن مصر تنوع الخبرات المينائية، فهناك شركة صينية لتطوير بعض الموانئ في أبو قير، وشركة فرنسية تدير أرصفة بميناء الإسكندرية، وشركة نرويجية في شرق بورسعيد، وباقي الموانئ المصرية يديرها عقول مصرية، مؤكدًا أن الموانئ المصرية يمكن أن تكون رافد هام من روافد الدخل القومي بالعملة الصعبة، لتحقيق قيمة مضافة حقيقة.

عندما يّطرق السيسي الأبواب لا بُد أن تفتح

وتابع: «الرئيس طرق الباب وعندما يطرق الأبواب لا بد أن تفتح ويبدأ في دراسة الملف من جذوره ويتم العلاج بشكل جذري»، مشددًا على أن الرئيس يعالج جميع المشكلات والموضوعات بحلول جذرية، موضحًا أن رأس الدولة يدعم الاستثمار ونقل الخبرات، ويعطي ثقة في القوانين والاجراءات الموجودة في الدولة.

مصر أصبحت حالة فريدة من نوعها في النقل متعدد الوسائط

وفي ملف النقل، ذكر الديهي، أن القطار الكهربائي مشروع ضخم عملاق يمثل ربط ووضع مصر كجزء من الخريطة التجارة العالمية، وهو خط موازي لخط سيمود لنقل البترول، موضحًا أن مصر أصبحت حالة فريدة من نوعها في النقل متعدد الوسائط، لافتًا إلى أن هناك مخطط لربط القارة الاوروبية العجوز بالقارة الإفريقية الشابة عبر خطين خط شرق إفريقيا يبدأ من مصر، وخط غرب إفريقيا يبدأ من المغرب.

القطار الكهربائي يوفر استثمارات على جانبي الطريق

وأشار إلى أن موضوع القطار الكهربائي ليس صدفة، والفكرة ليست جزئية، وإنما هي جزء من مخطط وصورة كلية لبناء الدولة الذي يبدأ بالبنية الأساسية ثم التعليم والصحة والاهتمام بالريف المصري، وتطوير الموانئ، والقطار الكهربائي الذي يوفر استثمارات على جانبي الطريق، وإقامة مصانع لتوفير فرص عمل.