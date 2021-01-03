نشأت الديهي: الإخوان تاجروا بصورة ممرضة «الحسينية».. ومن أخطأ سيحاسب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النيابة العامة فتحت تحقيقا شاملا ودقيقا في واقعة وفاة أربعة مرضى فيروس كورونا، أثناء وجودهم بالعناية المركزة في مستشفى الحسينية بالشرقية، وذلك بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، مضيفا «يعتصرني الألم حول مشاعر هؤلاء الضحايا»، داعيًا بالرحمة لهؤلاء والصبر لأهاليهم، كما ذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية تاجروا بشكل حقير بصورة الممرضة التي كانت تجلس من الخوف والقلق في عناية الحسينية.

الديهي للمواطنين: أشعروا بقلق هذا الفيروس.. ويصف كورونا بـ «المارد»

وأعرب «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، عن تعاطفه إنسانيًا مع كل من فقدوا ذويهم ومع من رحلوا عن عالمنا، مناشدًا المواطنين بالشعور بالقلق جراء هذا المارد المتمثل في فيروس كورونا الذي يحصد الأرواح، كما أن وزارة الصحة أكدت في بيان لها أن هناك توافرا لكميات كبيرة من الأكسجين بجميع مستشفيات عزل كورونا.

الإعلامي: من أخطأ سيحاسب بقوة القانون.. دي جريمة قتل

وأشار الإعلامي، إلى أن محافظ الشرقية أكد توافر الأكسجين، لكن التحقيقات هي التي ستؤكد حقيقة الأمر، «إحنا في أزمة وجائحة وكارثة، ويعز علينا أن نفقد أي إنسان، وكلنا معرضين والأمر بات قريب منا جميعًا، ولا يسعنا سوى قول الحقيقة، ومن أخطأ سيُحاسب بقوة القانون ووفقا للقوانين والقرارات القاسية في هذا الإطار؛ لكونها جريمة قتل».

ليس من مصلحة أحد التستر على أي واقعة فساد أو إهمال

وأوضح أنه ليس من مصلحة أحد التستر على أي واقعة فساد أو إهمال، وللأسف هناك صورة متداولة لممرضة في حالة ذعر ورعب من حالات الموت بكورونا، ولا يمكن المزايدة على إنسانية هؤلاء الذين يديروا الأزمة برمتها، معلقًا: «تم استخدام صورة هذه الممرضة استخداما سياسيا حقيرا؛ لإهالة التراب على مصر، والهجوم على الدولة ووزارة الصحة المصرية من قبل الإخوان، حرام عليكم التجارة بآلام الناس».