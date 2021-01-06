نشأت الديهي: مصر الأفضل على مستوى العالم في مجال الحرية الدينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات الماضية، حققت إنجازات في مجال الحريات الدينية، تعتبر الأفضل على مستوى العالم، من ترسيخ قيم الحرية الدينية وقيم المواطنة والمساواة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء، وهذه ممارسات لابد من تنفيذها وتحويلها لسياسات وآليات عمل في الدولة.

السيسي يوجه ببناء كنائس في المدن الجديدة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «ten»، أن الرئيس السيسي، أصدر توجيها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والحكومة، بضرورة وجود كنائس في المدن الجديدة، وكذلك تكليف الهيئة بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التي جرى الاعتداء عليها في أعمال العنف الإرهابية عام 2013.

السيسي أول رئيس مصري يحضر قداس عيد الميلاد في 2015

وأوضح الديهي، أن الرئيس السيسي، قد أعطى تعليمات للجيش المصري، بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، ردًا على الجريمة في حق أبناء الوطن من الأقباط على أحد سواحل ليبيا، كما أن السيسي، هو أول رئيس مصري يحضر قداس عيد الميلاد في 2015، ويحرص على حضوره كل عام منذ ذلك الحين، مشددًا على أن دستور 2014، أول دستور أفسح المجال للحريات الدينية، وبه 9 مواد تتحدث عن الحريات الدينية.

نشأت الديهي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وهنأ الإعلامي نشأت الديهي، الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، قائلًا: «كل عام وكل مصري قبطي وكل مسيحي في كل مكان بخير، هذا العيد عيد التسامح»، مشيرًا إلى أنه لولا جائحة كورونا لكنا متواجدين الآن، بالعاصمة الإدارية بكنسية السيد المسيح، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، لكن جائحة كورونا حرمت الجميع من هذا المشهد.

مصر واحة حقيقية لتعدد الأديان والحرية الدينية

وأوضح أن الرئيس السيسي، هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد عبر الفيديو كونفرانس، مشددًا على أن هذه مناسبة كريمة لتأكيد عودة مصر بدون تطرف أو طائفية، فمصر استطاعت خلال السنوات الماضية إقامة بناء ضخم من الثقة وإعلاء فكر ومبدأ المواطنة، وأصبحت مصر واحة حقيقية لتعدد الأديان والحرية الدينية.