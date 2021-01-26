 السياحة تطلق حملة ترويجية لجذب العرب لزيارة مصر في رمضان وعيد الفطر

تطلق هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، في أبريل المقبل، حملات ترويجية موجهة إلي الدول العربية، وبعض الدول الأوربية المصدرة للسياح لمصر حاليا، وذلك لجذب السياح من تلك الدول خلال الشهور المقبلة، لاسيما وأن الحملة الدولية الكبرى للترويج للسياحة المصرية في الخارج ستنطلق يوليو المقبل.

السياح العرب يمثلون 20% من إجمالي الحركة السياحية التي تستقبلها مصر سنويا

وكشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار لـ«الوطن» أن الحملة الموجهة للدول العربية ستنطلق قبل بداية شهر رمضان المبارك، لجذب السياح العرب لقضاء شهر الصوم بمصر، خاصة مع التراجع الكبير في معدلات الإصابة بكورونا في مصر وبدء التطعيمات بالأمصال المضادة للفيروس بالدول العربية ومصر، موضحة أن تلك الحملة ستعتمد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات «الأون لاين»، فضلا عن الإعلانات التليفزيونية بفواصل المسلسلات، والبرامج التي تحظى بمشاهدة الشعوب العربية.

موعد بدء الحملة الترويجية للدول العربية لم يأت مصادفة

وأشارت المصادر إلى أن موعد بدء الحملة الترويجية للدول العربية لم يأتِ مصادفة، بل جاء بعض دراسات حددت قدرة السائح العربي علي السفر خلال هذا التوقيت، موضحة أن أعداد ليست بالقليلة من سياح الدول العربية، وبخاصة الخليجية، يفضلون قضاء شهر رمضان المبارك في مصر، حيث الخيم الرمضانية وأجواء السهر، لافتة إلى أن نجاح الحملة سيتوقف على عدد التطعيمات بالأمصال التي حصلت عليها مواطني كل دولة.

وأكدت المصادر أن السياحة العربية هامة جدا لمصر، كونها تمثل نحو 20% من إجمالي الحركة السياحية التي تستقبلها مصر سنويا، كما أن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، متوسط فترة إقامته تتجاوز الـ7 أيام، علاوة عن أنه من هواة السهر والخروج، ما ينعش حركة البيع والشراء، لافتة إلى أن أكثر من 90% من السياح العرب الذين زاروا مصر، خلال شهر رمضان في الأعوام الماضية، قصدوا القاهرة والجيزة.

وأوضحت المصادر، أن هناك بعض شركات السياحة المصرية بصدد الاتفاق مع عدد من شركات الطيران، ومنها «مصر للطيران» لتنظيم رحلات مباشرة من عواصم بعض الدول الخليجية إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال عيد الفطر المبارك.