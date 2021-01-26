الديهي يشيد بإنجازات السيسي: أعاد هندسة الدبلوماسية المصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرلمان الحالي يمارس العمل البرلماني والمسألة البرلمانية بحق، «زي الكتاب ما بيقول»، فالبرلمان بدأ برسم صورة ذهنية أكثر من رائعة عند الناس، فهناك مسائلات واستجوابات وطلبات إحاطة وهجوم على الوزراء، وهناك زخم سياسي تحت قبة البرلمان مما يعكس أن الحيوية بدأت تدب في العمل السياسي والتشريعي.

خطاب وزير الخارجية أمام البرلمان كان رائعا

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سامح شكري، ألقى بيانا رائعا أمام البرلمان، تضمن الحديث عن علاقات مصر الخارجية، وملف السد الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر نجحت في نقل ملف السد من قضية ثلاثية لقضية دولية، نتيجة نجاح مصر في إيصال صوتها لمجلس الأمن والأمم المتحدة.

شكري تحدث عن مراوغة ومماطلة إثيوبيا بشأن السد

وأشار إلى أن وزير الخارجية تحدث عن مراوغة ومماطلة إثيوبيا ونجاح الدبلوماسية المصرية في تسويق القضية عالميًا، وأكد أننا لن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه، وإنما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع، مشيدًا في الوقت ذاته بدور مصر في الملف الليبي، حيث يُدرس ويعكس قوة ووعي وبصيرة الدولة المصرية.

وزير الخارجية أجاب على جميع تساؤلات نواب البرلمان

وأوضح الديهي، أن الرئيس السيسي أسس دبلوماسية الخطوط الحمراء، التي تمنع النزاعات والحروب، مشددًا على أن وزير الخارجية أجاب على جميع تساؤلات نواب البرلمان إجابات واضحة وشافية ومكتملة الأركان تعكس رؤية حقيقية، مشددًا على أن الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس تم إعادة هندستها بشكل كبير وكان نتيجة ذلك وصول مصر لثقل إقليمي على أكثر من محور إقليميًا وعربيًا وإفريقيا وإسلاميًا.