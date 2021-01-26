جابر عصفور يُشيد بـ«السيسي»: أشبه بماكينة دينامو تتحرك على أسرع وتيرة

تحدث الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، عن الفارق بين ما كان عليه الوضع في مصر أثناء توليه وزارة الثقافة، منذ 10 سنوات والوقت الحالي، فذكر أن هناك فروقا بكميات كثيرة، لكن أغلبها فروق مادية، «إحنا تغييرنا المادي مذهل ومتقدم جدًا، وأظن نقدر نقول أننا نسابق الزمن».

وأضاف «عصفور»، خلال حواره في برنامج « الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنه شخصيًا سعيد للغاية كونه لا يعمل في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «الرئيس بيصحى الفجر يصلي ويشتغل، محدش غيره إلا نادرًا اللي بيعمل كده، أنا شخصيًا بصحى متأخر».

إذا سارت مصر على نفس المعدل حاليا من النهوض سنكون دولة كبرى

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الرئيس السيسي أشبه بماكينة دينمو تتحرك على أسرع وتيرة، «إحنا لو بنتكلم عن الفرق بين 2011 و2021 فيه فرق مذهل، إحنا لو مشينا على المعدل اللي إحنا ماشيين فيه دلوقتي بالتأكيد هنبقى دولة كبرى»، موضحًا أن 25 يناير عيد الشرطة بسبب صمود قوات الشرطة أمام العدوان الإنجليزي في الإسماعيلية.