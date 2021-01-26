استكمال سجلات 650 ألف منتفع بـ«التأمين الصحى» فى بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية الانتهاء من عمل نظام موحّد للسجلات الطبية بالمستشفيات التابعة للهيئة، بهدف ضمان جودة الملف الطبى للمريض وعلاجه على النحو الأمثل الذى يضمن أمانه وسلامته.

وأضافت الهيئة، فى بيان، أمس، أن نسبة استكمال السجلات الطبية بالمستشفيات التابعة لها ببورسعيد، التى تخدم أكثر من 650 ألف منتفع بالتأمين الصحى الشامل بالمحافظة حتى الآن بلغت خلال شهر ديسمبر الماضى، نسبة 100% بقسم الرعاية بمستشفى النساء والولادة التخصصى، وأقسام رعاية القلب كبار وأطفال بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، فيما تخطّت النسبة 90% بمستشفيات الحياة ببورفؤاد والمبرة والتضامن والزهور، والأقسام الداخلية بمستشفى النساء والولادة التخصصى، إلى جانب الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد.

وأكدت أنه تم الانتهاء من استحداث نماذج السجلات الطبية بالمستشفيات التابعة لها ببورسعيد، وهى مستشفيات النصر التخصّصى للأطفال، والرمد التخصّصى، والنساء والولادة التخصصى، والتضامن، والسلام، والزهور، والحياة بورفؤاد، والمبرة، وفقاً للنماذج التى تم توحيدها للعمل بها داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأشارت إلى أن السجلات الطبية هى البوابة لإدارة حالة المرضى الصحية، حيث تشمل معلومات عن التاريخ الطبى للمريض والشكاوى، مثل الحساسية تجاه بعض الأدوية، بالإضافة إلى حفظ ملاحظات زيارات المريض للأطباء ونتائج الفحوصات المعملية والطبية والإجراءات العلاجية