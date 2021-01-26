«حياة كريمة» توفر 150 مليون جنيه للتصالح في مخالفات البناء

عرضت فضائية «dmc»، أفلام قصيرة عن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الارتقاء بمعيشة المواطنين في مختلف المجالات، لتشمل التعليم والسكن وغيرها.

تبطين 5 آلاف كيلو متر من الترع

وذكر الفيلم التسجيلي، خلال المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع، تنفيذ 490 مشروع، وتم استهداف تبطين 7000 كيلو متر من الترع المتعبة، وتم حتى الآن تبطين 5000 كيلو متر ومتبقي 2000 كيلو متر، وسيتم الانتهاء منهم منتصف العام الجاري، رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتكلفت المرحلة الأولى 18 مليار دولار، مع توفير سنويا مليار جنيه، كان يجري إنفاقها لصيانة الترع، ويوفر سنويا 2.5 مليار متر مكعب، كان يتم هدرها وساهمت هذه المشروعات فرص عمل.

مجهودات حياة كريمة في مبادرات التشغيل والتدريب

وفيما يخص مبادرات التشغيل والتدريب، استهدفت المرحلة الأولى تنفيذ 490 مشروعا، مع إنشاء 38 مركز تأهيل ثابت، وإنشاء 13 وحدة تدريب متنقلة بالنجوع والقرى، وتوفير تدريب حرفي بقيمة 10 ملايين جنيه، وتمويل مشروعات بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل.

مجهودات حياة كريمة في التصالح في مخالفات البناء

وأورد الفيلم مجهودات الدولة في مبادرة حياة كريمة من أجل التصالح في مخالفات البناء حيث تم خلال المرحلة الأولى تنفيذ 490 مشروع وكانت المبادرة باسم التصالح حياة وهي المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية والتي بدأت في 25 سبتمبر 2020 حيث تحملت الدولة قيمة التصالح في مخالفات البناء عن الفئات الأكثر احتياجا وتم تخصيص لهم 150 مليون جنيه وتنفيذ المبادرة في 9 محافظات مصرية وتم تحديد المستحقين بعد رصد ميداني دقيق والمبادرة تأتي ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس بتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا.