أستاذ اقتصاد يوضح كيف نجحت «حياة كريمة» في تحسين أحوال المصريين

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن «حياة كريمة»، مبادرة في غاية الأهمية، تهدف بالأساس إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة إلى المواطنين المصريين، من سكان القرى المختلفة، المنتشرة بربوع جمهورية مصر العربية، موضحا أن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات في السنوات الأخيرة حتى نصل إلى النتيجة التي نراها جميعا الآن.

مواد الدستور الملزمة

وأضاف «العمدة»، خلال مداخلة هاتفية مع شاشة «extra news»، الثلاثاء، أن تلك المبادرة تأتي من منطلق أن الدستور المصري، ينص في أكثر من مادة على أن الدولة المصرية يجب عليها الالتزام بشكل كامل بتوفير العدالة الإجتماعية والحياة الكريمة والتكافل الاجتماعي لمواطنيها.

وأكمل، كما أن المادة 17 من الدستور، تلزم الدولة بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وكبار السن، وفي سبيل ذلك، قامت الدولة بأكثر من مبادرة في الفترة الأخيرة، لتوفير حياة كريمة لهذا الفئات.

برامج الدولة للوصول إلى حياة كريمة لمواطنيها

وأشاد، بتحرك الدولة في مواجهة ملف العشوائيات، قبل عدد من السنوات، لأن هذه المشكلة كانت تعد قنبلة موقوتة في وجه تنمية الدولة، معربا عن أعجابه وتأييده لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعمل صندوق تطوير وتنمية العشوائيات، والذي كان له دور كبير في ملف العشوائيات وتطويرها.

وواصل «العمدة»، أيضا كان بند دعم الاسكان الاجتماعي بالموازنة العامة، ساعد بشكل كبير في توفير حياة كريمة لعدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى الزيادة التي تمت أيضا على بند معاش التضامن الاجتماعي، لتصل قيمته إلى 19 مليار جنيه، خصصت من الموزانة العامة لهذا البند فقط.

وألمح إلى أن كل تلك البرامج، كان سعيها وهدفها الأول هو تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الأمور، وحرصه الدائم على متابعة ومراقبة عمليات التنفيذ أولا بأول.