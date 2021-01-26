التعليم: كورونا لن يعيق عقد امتحانات الثانوية العامة 19 يونيو المقبل

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن تفشي فيروس كورونا، لن يعيق عقد امتحانات الثانوية العامة، المزمع عقدها في 19 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تعاملت مع الفيروس خلال امتحانات العام الماضي، بتنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة بدأت في الاستعدادات المبكرة، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2020-2021.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستعقد لأول مرة إلكترونيا باللجان داخل المدارس على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا أيضا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وسيحصل كل طالب على درجاته التى يستحقها، لافتا إلى أن جميع لجان الثانوية العامة بمختلف محافظات مصر، سيتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، وسيتم وضع بوابات إلكترونية معقمة أمام أبواب اللجان، لتعقيم الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مؤكداً أنه سيتم قياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحان.

وأوضح المصدر، أن طلاب الثانوية العامة بدأوا في ملء الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالامتحانات، منوها بأنه سيتم طباعة أرقام جلوس الامتحانات في مايو المقبل، مضيفا إلى أن الوزارة ستعمل على القضاء نهائيا على الغش الإلكتروني خلال الامتحانات المقبلة.

ولفت المصدر، إلى أنه سيتم عقد امتحانات تدريبية تجريبية إلكترونيا، لطلاب المرحلة الثانوية العامة للصف الثالث، خلال مارس المقبل، للتعود على شكل الأسئلة الجديدة، وأيضاً التعامل على التابلت، ومعالجة أى عيوب تقنية قد تظهر أثناء الامتحانات التجريبية لتلاشيها في امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيراً إلى أن الامتحانات التجريبية الإلكترونية ستكون بدون درجات، موضحاً أن الوزارة عازمة على إنجاح العام الدراسي الحالى 2020-2021، رغم تحديات وصعوبات كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أمس، عن أن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم ستعقد عقب إنتهاء إجازة منتصف العام الدراسي أي بعد 20 فبراير المقبل، مشيراً إلى أنه لا يمكن إلغاء الامتحانات أو تأجيلها لشهر مايو المقبل تحت أى ظرف، مطالباً جموع الطلاب بالمذاكرة والمراجعة استعدادا للامتحانات.