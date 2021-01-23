«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن استمارة امتحانات الثانوية العامة

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تسجيل طلاب الصف الثالث الثانوي لاستمارة الالتحاق الامتحانات العام الدراسي الحالي إلكترونيا، أصبح لدى هؤلاء الطلاب العديد من التساؤلات حول الحدث الأبرز خلال الفترة الحالية.

«الوطن» تستعرض كافة التفاصيل حول استمارة امتحانات الثانوية العامة من خلال نظام السؤال والجواب:

- كيف يسجل الطالب استمارة امتحانات الثانوية العامة؟

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التسجيل لطلاب الصف الثالث الثانوي في استمارة امتحانات العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلكترونيًا، وذلك من خلال تسجيل الطالب وتحديث بياناته على الموقع المخصص التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للطالب.

ويمكن للطلاب التسجيل في الاستمارة من خلال الضغط هنا.

- ومن أين يحصل الطالب على البريد الإلكتروني الخاص به؟

بداية من العام الدراسي الحالي أصبح تسجيل استمارات الامتحانات إلكترونيا عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، ويمكن للطالب الحصول عليه من خلال موقع الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية.

ويستطيع الطالب إنشاء بريد إلكتروني من خلال الضغط هنا.

- ما هو موعد غلق باب التسجيل للاستمارات؟

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد غلق باب التسجيل أمام الطلاب حتى الآن، ولكنها أتاحت التسجيل بداية من يوم 10 من الشهر الجاري.

- وماذا عن تداول مواعيد غلق باب التسجيل؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كل ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول موعد غلق باب التسجيل أمام الطلاب، وأكدت إنها مجرد شائعات غير حقيقة، حيث إن وزارة التربية والتعليم لم تحدد.

وناشدت وزارة التربية والتعليم الطلاب بالانتهاء من ملء استمارة امتحانات الثانوية العامة قبل بداية التيرم الثاني، وألا ينتظروا تحديد الوزارة لموعد غلق باب التسجيل.

- وما الحل إذا وجد الطالب خطأ في بياناته داخل الاستمارة؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم أكثر من حل في حالة إذا وجد الطالب خطأ داخل بياناته أثناء تسجيل استمارة الامتحانات، الأول هو الذهاب إلى مدرسته وتحديدا وحدة المعلومات من أجل تعديل الخطأ، والثاني هو أن يتقدم الطالب بشكوى بالخطأ الذي وجده في بياناته وذلك من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية، وهنا يكون المسؤول عن حل المشاكل هي أقسام وإدارات الإحصاء التابعين للمديرية والإدارات التعليمية.