مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27-1-2021 في مصر
كتب:
الوطن
12:13 ص | الأربعاء 27 يناير 2021
مواقيت الصلاة
تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في مختلف المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والغربية وبني سويف على النحو التالي:
مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق
أذان الفجر: 05:18
أذان الظهر: 12:06
أذان العصر: 03:04
أذان المغرب 05:25
أذان العشاء: 06:46
مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط
أذان الفجر: 05:16
أذان الظهر: 12:08
أذان العصر: 03:11
أذان المغرب 05:32
أذان العشاء: 06:42
مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج
أذان الفجر: 05:14
أذان الظهر: 12:06
أذان العصر: 03:10
أذان المغرب 05:31
أذان العشاء: 06:49
مواقيت الصلاة اليوم في مطروح
أذان الفجر: 05:36
أذان الظهر: 12:24
أذان العصر: 03:20
أذان المغرب 05:40
أذان العشاء: 07:00
مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف
أذان الفجر: 05:19
أذان الظهر: 12:08
أذان العصر: 03:08
أذان المغرب 05:29
أذان العشاء: 06:49
مواقيت الصلاة اليوم في طنطا
أذان الفجر: 05:20
أذان الظهر: 12:09
أذان العصر: 03:06
أذان المغرب 05:26
أذان العشاء: 06:47
مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة
أذان الفجر: 05:19
أذان الظهر: 12:07
أذان العصر: 03:04
أذان المغرب 05:24
أذان العشاء: 06:48
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
أذان الفجر: 05:19
أذان الظهر: 12:07
أذان العصر: 03:06
أذان المغرب 05:27
أذان العشاء: 06:47
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
أذان الفجر: 05:25
أذان الظهر: 12:13
أذان العصر: 03:09
أذان المغرب: 05:30
أذان العشاء: 06:50