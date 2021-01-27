مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27-1-2021 في مصر

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في مختلف المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والغربية وبني سويف على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:04

أذان المغرب 05:25

أذان العشاء: 06:46

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:11

أذان المغرب 05:32

أذان العشاء: 06:42

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:10

أذان المغرب 05:31

أذان العشاء: 06:49

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

أذان الفجر: 05:36

أذان الظهر: 12:24

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 05:40

أذان العشاء: 07:00

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:08

أذان المغرب 05:29

أذان العشاء: 06:49

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:06

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء: 06:47

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:04

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء: 06:48

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:06

أذان المغرب 05:27

أذان العشاء: 06:47

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:25

أذان الظهر: 12:13

أذان العصر: 03:09

أذان المغرب: 05:30

أذان العشاء: 06:50