«الصحة» عن ارتفاع وفيات كورونا: بعض المصابين يأتون في حالة متأخرة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر بخصوص جائحة كورونا تحت السيطرة، وهو أمر مرتبط بوعي المواطنين والتزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية، ويتم الآن رصد انخفاض أعداد الإصابات في مصر، لكن علينا الاستمرار بنفس الوعي والاحترازات المتبعة، بل بالعكس يجب أن نشدد عليها أكثر وتزيد.

نشهد تراجعا لذروة فيروس كورونا حاليا

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن فيروس كورونا لم ينتهِ أو يختفٍ، وبالتالي لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، لكننا الآن نشاهد تراجع ذروته، «إحنا حاليا أحسن بكتير جدًا من الأسبوعيين الماضيين، نسب الإشغالات في المستشفى سواء في الغرف العادية أو الرعاية المركزة انخفض، نسبة احتياجاتنا للأكسجين تقل».

عدد إشغالات جهاز التنفس الصناعي قلت عن الفترة السابقة

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إلى أن عدد إشغالات جهاز التنفس الصناعي قلت عن الفترة السابقة، «بس ما زلنا نقول إن فيه وباء وفيه ناس يصيبهم الفيروس بشدة وخصوصًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفيه ناس تأتي للمستشفيات في حالة متأخرة وحرجة، وهذا سبب ارتفاع أعداد الوفيات»، لكن في الوقت ذاته يجب التأكيد على أن نسب الشفاء في مصر جيدة أيضًا.

"الصحة" لا تعتمد أي مسحات خاصة بفيروس كورونا سوى المعامل المركزية

وأوضح حسني أن وزارة الصحة لا تعتمد أي مسحات خاصة بفيروس كورونا سوى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، «نتيجة أي معمل آخر غير معتمدة، من أول لحظة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رفضت فتح المعامل الخاصة لعمل مسحات كورونا عشان ميحصلش نوع من البزنس واللخبطة»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك شروطا لتلقي مريض كورونا بلازما المتعافين، منها أن يأتي مبكرًا للمستشفى دون حالة شديدة الخطورة.