«القراء» لـ«حكيم» بعد إعلانه تسجيل القرآن: تعالى نعرفك أحكام التلاوة

أثار الفنان حكيم، نجم الأغنية الشعبية، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته في تسجيل نسخة من القرآن الكريم بصوته، وكذلك بعض الأدعية الدينية، مع احتفاظه بها لنفسه دون طرحها للجمهور.

ومن جانبه، رحب الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم، خلال حديثه لـ«الوطن»، برغبة حكيم في تسجيل القرآن بصوته، لكن مع ضرورة حفظه المُصحف كاملًا قبل الشروع في تلك الخطوة، بجانب معرفة أحكام التلاوة أيضًا.

ترحيب

وأوضح أنه لا يصح تسجيل القرآن دون معرفة أحكام التلاوة، قائلًا: «النقابة على استعدادٍ تام، لمساعدة حكيم في حفظ القرآن وتعليمه أحكام التلاوة بواسطة أحد أعضاء النقابة الموجودين في محيط منزله.. ونقابتنا في القاهرة معروف عنوانها للجميع وأهلًا به يجي ونساعده معندناش أي مشكلة».

وتابع نقيب القراء: «إحنا مش بنمنع أي حد ولا بنقفل الباب في وش حد.. لكن لا بد من لديه رغبة في تسجيل القرآن أن يتوافر به هاذين الشرطين، وهما حفظه كاملا ومعرفة أحكام التلاوة، حتى تكون القراءة مضبوطة في النهاية وتخرج بشكلٍ به إفادة لكل المُستمعين».

تسجيل الآذان

وكان الفنان حكيم، قد حلّ ضيفًا على برنامج «سهرانين»، الذي يُعرض على شاشة قناة ON، ويقدمه الفنان أمير كرارة، وقال إنه يرغب بعد اعتزاله الغناء تسجيل أدعية دينية وكذلك القرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه، قائلا: «فكرت أسجل الأذان بصوتي، لكن ده مش وقته، لما هاجي وأقول أبطل غنا، هعمل أدعية وهخليها للذكرى ليا أنا، الحكاية دي أنا عاوز أعملها من زمان».

«أخبار الطقس»

يذكر أن الفنان حكيم، قد طرح مؤخرا كليبه الجديد «أخبار الطقس»، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، وبعدها بساعات قليلة سأل الجمهور عبر «انستجرام» عنها، قائلا: «مين صاحي دلوقتي ويكون سمع الأغنية الجديدة (أخبار الطقس) ويقولي رأيه إيه، وعلى فكرة أنا قاصد أعمل حاجة فيها فرحة وبهجة الأيام دي».